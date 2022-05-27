Какой самокат купить по цене до 30 000 рублей: подборка лучших моделей

Май — самое подходящее время, чтобы открыть самокатный сезон. Такое транспортное средство позволяет значительно сэкономить время в пути от дома до работы и обратно. На самокате можно быстро домчаться от метро до офиса, обгоняя спешащих в мыле на работу коллег-пешеходов. И для досуга двухколесное средство передвижения тоже прекрасно подходит. На электросамокате можно разъезжать в парках, по центральным улицам города, а в осматривать достопримечательности в отпуске и быстрее добираться от отеля до моря. "Рамблер" составил подборку представленных в продаже моделей с наиболее оптимальным соотношением цена-качество. В список включены электросамокаты стоимостью до 30 000 рублей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Kugoo S3, 23 900 рублей

Ozon

Электросамокат Kugoo S3 2021 года производства продается на одном из маркетплейсов по цене 23 900 рублей. В описании к товару отмечается, что сравнительно небольшой вес (11 кг) делает его удобным не только для сильных мужчин, но и для подростков, пожилых людей и хрупких девушек.

Kugoo S3 отличается следующими характеристиками:

мощность в 350w позволяет развивать скорость до 30 км/ч;

аккумулятор заряжается четыре часа и держит заряд на протяжении 30 км пути;

максимальная нагрузка — 120 кг.

В отзывах пользователи пишут, что зарядки аккумулятора хватает на два дня активного катания. Отмечают, что самокат быстро набирает скорость и нравится детям. Среди обнаруженных недостатков — резкость при разгоне и жесткость во время движения (из-за пластиковых колес). В комментариях также говорится, что самокат не подходит для катания по брусчатке и быстрой езды во время дождя.

Artway AM 4.0, 14 990 рублей

Ozon

Среди особенностей этого транспортного средства, которое предлагается по цене 14 990 рублей:

мощный двигатель (250W);

ёмкая батарея (4000 мАч);

легкий вес (7,5 кг);

информативный жидкокристаллический дисплей;

удобная складная конструкция;

система амортизаторов на переднем колесе, позволяющая с комфортом преодолевать небольшие неровности;

время полной зарядки — четыре часа;

максимальная нагрузка — 100 кг.

В отзывах пишут, что Artway AM 4.0 — отличный бюджетный самокат, который хорошо подходит в качестве подарка детям. Потребителям нравится высокий руль и яркий фонарик. Среди минусов — дребезжание на неровной дороге и треск зарядного устройства во время его работы. Пользователи также заметили, что заряд держится недолго.

MIDWAY Yamato 0810, 16 900 рублей

"Яндекс Маркет"

Электросамокат MIDWAY Yamato 0810 предлагается купить за 16 900 рублей. В описании говорится, что транспортное средство имеет надувные колеса, светодиодную фару, тормоз-крыло, и им можно управлять через специальное приложение. Самокат поддерживает технологию Bluetooth. Характеристики товара:

вес — 11 кг;

максимальная нагрузка — 100 кг;

тип тормоза — ручной;

материал рамы — алюминиевый сплав.

Пользователи пишут, что у MIDWAY Yamato 0810 удобный руль, большой запас хода, хорошая комплектация и влагозащита. Среди недостатков — слабая тяга и недостаточно высокая скорость.

Ninebot KickScooter ES1L, 18 939 рублей

"Яндекс Маркет"

Эта модель бренда Ninebot, продающаяся за 18 939 рублей, получила обновленный дизайн с загнутой подножкой. Самокат отличается встроенной водозащитой, специальной системой управления зарядкой и возможностью выбирать один из трех режимов работы. Можно пользоваться как ручным, так и ножным тормозом.

Характеристики Ninebot KickScooter ES1L:

максимальная нагрузка — 100 кг;

вес — 11,3 кг;

материал рамы — алюминиевый сплав;

тип конструкции — складной.

Авторы отзывов утверждают, что самокат удобно раскладывать, он красивый, легкий, компактный и качественный.

"Основной недостаток — колеса вроде чуть мягче литых, но все равно жесткие. По плиточке мелкой с фасками ехать мучение. Чувствуешь неровности асфальта", — написал один из пользователей маркетплейса.

Ninebot KickScooter ES4, 22 400 рублей

"Яндекс Маркет"

Еще одна модель от Ninebot — KickScooter ES4 стоимостью 22 400 рублей. В описании говорится, что устройство способно проехать на одном заряде до 45 км при максимальной скорости 30 км/ч. Отмечается, что это одна из наиболее мощных моделей в линейке бренда.

Характеристики самоката:

вес — 14 кг;

максимальная нагрузка — 100 кг;

конструкция — складной;

материал рамы — алюминиевый сплав;

колеса — резиновые.

Имеется поддержка Bluetooth и приложение для управления транспортным средством, которое можно установить на смартфон.

"Хорошее ускорение в начале, хороший подхват, если надо ускориться. Колеса бескамерные, что удобно — не надо докачивать. Подвеска достаточно жесткая, но особого дискомфорта не приносит — спереди какой-то амортизатор все же стоит, плюс дека разрезная — заднее колесо тоже подпружинивает", — говорится в одном из отзывов.

Halten Smile, 22 400 рублей

"Яндекс Маркет"

Самокат Halten Smile, появившийся на рынке в 2020 году, предлагают купить на одном из маркетплейсов за 22 400 рублей. Среди особенностей этой модели — небольшой вес (9 кг). Как говорится в описании, электронный тормоз обеспечивает плавную, но при этом быструю остановку транспортного средства. Самокат, оснащенный съемными ручками, легко складывается.

Другие характеристики Halten Smile:

максимальная загрузка — 90 кг;

материал рамы — комбинированный сплав;

литые колеса;

мощность — 200 W;

время полной зарядки — два часа.

В отзывах отмечают такие положительные качества, как легкий вес, яркий дизайн, плавный ход, наличие трех режимов. Среди найденных недостатков — маленький запас хода и невысокая скорость.

MIDWAY i-One PRO, 24 900 рублей

"Яндекс Маркет"

Электросамокат MIDWAY i-One PRO весом 15 кг и загрузкой до 120 кг предлагается приобрести за 24 900 рублей. Транспортное средство поддерживает технологию Bluetooth и может управляться при помощи приложения, установленного на смартфоне. Среди характеристик также:

габариты в сложенном состоянии — 104 на 15 на 33 см;

габариты в разложенном состоянии — 107 на 44 на 113 см;

максимально преодолеваемый уклон — до 15 градусов;

тип конструкции — складной;

материал рамы — алюминиевый сплав.

В отзывах отмечают, что самокат отличается емким аккумулятором, приличным видом и "нормально едет". При этом качество сборки, по словам одного из пользователей, чуть выше среднего, как и степень продуманности конструкции.