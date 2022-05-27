Какой самокат купить по цене до 30 000 рублей: подборка лучших моделей

Май — самое подходящее время, чтобы открыть самокатный сезон. Такое транспортное средство позволяет значительно сэкономить время в пути от дома до работы и обратно. На самокате можно быстро домчаться от метро до офиса, обгоняя спешащих в мыле на работу коллег-пешеходов. И для досуга двухколесное средство передвижения тоже прекрасно подходит. На электросамокате можно разъезжать в парках, по центральным улицам города, а в осматривать достопримечательности в отпуске и быстрее добираться от отеля до моря. "Рамблер" составил подборку представленных в продаже моделей с наиболее оптимальным соотношением цена-качество. В список включены электросамокаты стоимостью до 30 000 рублей.
Электросамокат Kugoo S3 2021 года производства продается на одном из маркетплейсов по цене 23 900 рублей. В описании к товару отмечается, что сравнительно небольшой вес (11 кг) делает его удобным не только для сильных мужчин, но и для подростков, пожилых людей и хрупких девушек.
Kugoo S3 отличается следующими характеристиками:
В отзывах пользователи пишут, что зарядки аккумулятора хватает на два дня активного катания. Отмечают, что самокат быстро набирает скорость и нравится детям. Среди обнаруженных недостатков — резкость при разгоне и жесткость во время движения (из-за пластиковых колес). В комментариях также говорится, что самокат не подходит для катания по брусчатке и быстрой езды во время дождя.
Среди особенностей этого транспортного средства, которое предлагается по цене 14 990 рублей:
В отзывах пишут, что Artway AM 4.0 — отличный бюджетный самокат, который хорошо подходит в качестве подарка детям. Потребителям нравится высокий руль и яркий фонарик. Среди минусов — дребезжание на неровной дороге и треск зарядного устройства во время его работы. Пользователи также заметили, что заряд держится недолго.
Электросамокат MIDWAY Yamato 0810 предлагается купить за 16 900 рублей. В описании говорится, что транспортное средство имеет надувные колеса, светодиодную фару, тормоз-крыло, и им можно управлять через специальное приложение. Самокат поддерживает технологию Bluetooth. Характеристики товара:
Пользователи пишут, что у MIDWAY Yamato 0810 удобный руль, большой запас хода, хорошая комплектация и влагозащита. Среди недостатков — слабая тяга и недостаточно высокая скорость.
Эта модель бренда Ninebot, продающаяся за 18 939 рублей, получила обновленный дизайн с загнутой подножкой. Самокат отличается встроенной водозащитой, специальной системой управления зарядкой и возможностью выбирать один из трех режимов работы. Можно пользоваться как ручным, так и ножным тормозом.
Характеристики Ninebot KickScooter ES1L:
Авторы отзывов утверждают, что самокат удобно раскладывать, он красивый, легкий, компактный и качественный.
"Основной недостаток — колеса вроде чуть мягче литых, но все равно жесткие. По плиточке мелкой с фасками ехать мучение. Чувствуешь неровности асфальта", — написал один из пользователей маркетплейса.
Еще одна модель от Ninebot — KickScooter ES4 стоимостью 22 400 рублей. В описании говорится, что устройство способно проехать на одном заряде до 45 км при максимальной скорости 30 км/ч. Отмечается, что это одна из наиболее мощных моделей в линейке бренда.
Характеристики самоката:
Имеется поддержка Bluetooth и приложение для управления транспортным средством, которое можно установить на смартфон.
"Хорошее ускорение в начале, хороший подхват, если надо ускориться. Колеса бескамерные, что удобно — не надо докачивать. Подвеска достаточно жесткая, но особого дискомфорта не приносит — спереди какой-то амортизатор все же стоит, плюс дека разрезная — заднее колесо тоже подпружинивает", — говорится в одном из отзывов.
Самокат Halten Smile, появившийся на рынке в 2020 году, предлагают купить на одном из маркетплейсов за 22 400 рублей. Среди особенностей этой модели — небольшой вес (9 кг). Как говорится в описании, электронный тормоз обеспечивает плавную, но при этом быструю остановку транспортного средства. Самокат, оснащенный съемными ручками, легко складывается.
Другие характеристики Halten Smile:
В отзывах отмечают такие положительные качества, как легкий вес, яркий дизайн, плавный ход, наличие трех режимов. Среди найденных недостатков — маленький запас хода и невысокая скорость.
Электросамокат MIDWAY i-One PRO весом 15 кг и загрузкой до 120 кг предлагается приобрести за 24 900 рублей. Транспортное средство поддерживает технологию Bluetooth и может управляться при помощи приложения, установленного на смартфоне. Среди характеристик также:
В отзывах отмечают, что самокат отличается емким аккумулятором, приличным видом и "нормально едет". При этом качество сборки, по словам одного из пользователей, чуть выше среднего, как и степень продуманности конструкции.
"На пробеге 30 км в совершенно невинном эпизоде отломалось заднее крыло. На пробеге 41 км перестал работать рычаг газа —выдает ошибку и не едет", — написал автор другого отзыва.