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35 минут назад

К Земле движется астероид размером с два Бурдж-Халифы

Вероника Полынина

К Земле приближается потенциально опасный астероид 1989 JA, размеры которого как минимум вдвое превышают самое высокое здание в мире - небоскреб Бурдж-Халифа, пишет Space.com.

К Земле движется астероид размером с два Бурдж-Халифы
Фото: youtube.comyoutube.com

По данным Центра изучения сближающихся с Землей объектов (CNEOS) НАСА, астероид максимально приблизится к Земле 27 мая. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии примерно в 4 миллиона километров. Эта дистанция почти в 10 раз больше среднего расстояния между Землей и Луной.

Тем не менее, учитывая огромные размеры космического объекта (1,8 км в диаметре) и относительную близость к Земле, НАСА классифицировало астероид как «потенциально опасный», что означает, что он может нанести огромный ущерб планете, если его орбита изменится и он соприкоснется с Землей.

Возле Земли заметили гигантский астероид

По данным НАСА, 1989 JA является крупнейшим астероидом, который приблизится к Земле в этом году. По оценкам ученых, астероид движется со скоростью около 76 тысяч километров в час, что в 20 раз быстрее летящей пули.

1989 JA относится к астероидам класса Аполлонов, которые вращаются вокруг Солнца, периодически пересекая орбиту Земли. Астрономам известно около 15 тысяч таких астероидов.

Наука и техника,NASA,
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