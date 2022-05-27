Как санкции повлияли на космос

Реакция международного сообщества на старт военной спецоперации затронула все сферы жизни и бизнеса. В том числе и аэрокосмическую индустрию: санкции внесли не самые приятные корректировки в перспективные планы и подточили партнерские отношения, сохранявшиеся на протяжении десятилетий. Рассказываем, что произошло в российской аэрокосмической сфере за последние несколько месяцев.

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Приостановка программы «Союз» на Куру

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«Союз» на Куру, также известный как «Союз» в ГКЦ — это совместная инициатива «Роскосмоса» и Европейского космического агентства, стартовавшая в 2007 году. Специально для программы на южноамериканском космодроме Куру построили пусковые площадки для российских ракет производства «ЦСКБ-Прогресс». За пятнадцать лет сотрудничества отечественные ракеты-носители вывели на орбиту множество зарубежных спутников и сыграли не последнюю роль в создании европейского аналога системы GPS под названием «Галилео». Сейчас деятельность программы заморожена.

Отмена запланированных полетов на космодроме Байконур

На фоне санкций также сорвался ряд рейсов, которые должны были состояться на Байконуре. В частности, сорвались запуски шести спутников для британской телекоммуникационной компании OneWeb.

Скотт Келли отказался от российской медали

Американский астронавт Скотт Келли, который совершил несколько полетов на кораблях «Союз» и на протяжении года служил командиром российско-американского экипажа МКС, публично отказался от медали «За заслуги в освоении космоса». Об этом Келли заявил в Twitter, написав обращение на русском языке к Дмитрию Медведеву, который некогда и вручил астронавту награду.

Отмена космической миссии ExoMars 2022

Совместный проект «Роскосмоса» и Европейского космического агентства под названием ExoMars также был приостановлен — первый запуск в рамках программы был запланирован на март 2022 года. Согласно плану, посадочная платформа российского производства «Казачок» должна была доставить европейский марсоход «Розалинд Франклин» на поверхность красной планеты.

Частичная остановка работы обсерватории «Спектр-РГ»

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» была запущена «Роскосмосом» при поддержке Немецкого центра авиации и космонавтики в 2019 году. Однако на фоне санкций немецкая сторона в одностороннем порядке отключила eROSITA — рентгеновский телескоп, входящий в состав «Спектр-РГ». Аппарат собирал данные для создания карты неба на основе мягкого рентгеновского излучения.

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