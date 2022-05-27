Как санкции повлияли на космос

Реакция международного сообщества на старт военной спецоперации затронула все сферы жизни и бизнеса. В том числе и аэрокосмическую индустрию: санкции внесли не самые приятные корректировки в перспективные планы и подточили партнерские отношения, сохранявшиеся на протяжении десятилетий. Рассказываем, что произошло в российской аэрокосмической сфере за последние несколько месяцев.
«Союз» на Куру, также известный как «Союз» в ГКЦ — это совместная инициатива «Роскосмоса» и Европейского космического агентства, стартовавшая в 2007 году. Специально для программы на южноамериканском космодроме Куру построили пусковые площадки для российских ракет производства «ЦСКБ-Прогресс». За пятнадцать лет сотрудничества отечественные ракеты-носители вывели на орбиту множество зарубежных спутников и сыграли не последнюю роль в создании европейского аналога системы GPS под названием «Галилео». Сейчас деятельность программы заморожена.
На фоне санкций также сорвался ряд рейсов, которые должны были состояться на Байконуре. В частности, сорвались запуски шести спутников для британской телекоммуникационной компании OneWeb.
Американский астронавт Скотт Келли, который совершил несколько полетов на кораблях «Союз» и на протяжении года служил командиром российско-американского экипажа МКС, публично отказался от медали «За заслуги в освоении космоса». Об этом Келли заявил в Twitter, написав обращение на русском языке к Дмитрию Медведеву, который некогда и вручил астронавту награду.
Совместный проект «Роскосмоса» и Европейского космического агентства под названием ExoMars также был приостановлен — первый запуск в рамках программы был запланирован на март 2022 года. Согласно плану, посадочная платформа российского производства «Казачок» должна была доставить европейский марсоход «Розалинд Франклин» на поверхность красной планеты.
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» была запущена «Роскосмосом» при поддержке Немецкого центра авиации и космонавтики в 2019 году. Однако на фоне санкций немецкая сторона в одностороннем порядке отключила eROSITA — рентгеновский телескоп, входящий в состав «Спектр-РГ». Аппарат собирал данные для создания карты неба на основе мягкого рентгеновского излучения.
От санкций также пострадала и американская аэрокосмическая индустрия. Например, ракеты-носители Atlas V на службе NASA оснащаются российскими двигателями РД-180 производства НПО «Энергомаш». Не факт, что США сможет найти им замену: в крайнем случае организации придется поставить все на аппараты SpaceX Илона Маска.