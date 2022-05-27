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43 минуты назад

Аппарат Perseverance зафиксировал необычное распространение звука на Марсе

Газета.Ruиещё 2

Эксперимент подтвердил, что высокие звуки распространяются в атмосфере Марса быстрее чем низкие. Об этом ученые сообщили на 182-м заседании Американского акустического общества в Денвере.

Аппарат зафиксировал необычное распространение звука на Марсе
Фото: NASANASA

Марсоход Perseverance оборудован микрофоном, который позволяет фиксировать распространяющиеся в разреженной атмосфере звуки. С его помощью ученые вели наблюдения около года, и составили пятичасовой «марсианский плейлист». Основной вывод их работы: на Марсе очень тихо.

«Там настолько тихо, что в какой-то момент мы подумали, что микрофон сломался», – сказал Батиста Чиде из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

NASA обозначило сроки высадки астронавтов на Марс

Благодаря микрофону удалось провести ряд научных экспериментов. Например, исследователи подтвердили необычное распространение звука в атмосфере этой планеты. Слушая звуки полета марсолета Ingenuity, а также с помощью лазера марсохода, производившего щелчки при испарении горной породы, ученые измерили скорости распространения звуков разной частоты. Высокие звуки распространялись быстрее, чем низкие, и эта разница была примерно равна 10 метрам в секунду.

«Марс – единственное место в Солнечной системе, где подобный эффект можно наблюдать в слышимом диапазоне. Это происходит из-за необычных свойств углекислого газа, из которого состоит атмосфера», – утверждают авторы.

Экспериментальное подтверждение теоретических знаний об атмосфере Марса должно помочь развитию науки о планетах.

Ранее ученые выяснили, что древние австралийцы довели гигантскую птицу до вымирания, поедая ее яйца.

Наука и техника,NASA,
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