Аппарат зафиксировал необычное распространение звука на Марсе

Эксперимент подтвердил, что высокие звуки распространяются в атмосфере Марса быстрее чем низкие. Об этом ученые сообщили на 182-м заседании Американского акустического общества в Денвере.

Фото: NASA NASA

Марсоход Perseverance оборудован микрофоном, который позволяет фиксировать распространяющиеся в разреженной атмосфере звуки. С его помощью ученые вели наблюдения около года, и составили пятичасовой «марсианский плейлист». Основной вывод их работы: на Марсе очень тихо.

«Там настолько тихо, что в какой-то момент мы подумали, что микрофон сломался», – сказал Батиста Чиде из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Благодаря микрофону удалось провести ряд научных экспериментов. Например, исследователи подтвердили необычное распространение звука в атмосфере этой планеты. Слушая звуки полета марсолета Ingenuity, а также с помощью лазера марсохода, производившего щелчки при испарении горной породы, ученые измерили скорости распространения звуков разной частоты. Высокие звуки распространялись быстрее, чем низкие, и эта разница была примерно равна 10 метрам в секунду.

«Марс – единственное место в Солнечной системе, где подобный эффект можно наблюдать в слышимом диапазоне. Это происходит из-за необычных свойств углекислого газа, из которого состоит атмосфера», – утверждают авторы.

Экспериментальное подтверждение теоретических знаний об атмосфере Марса должно помочь развитию науки о планетах.