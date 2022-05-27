Потенциальную опасность приближающегося к Земле астероида объяснили

Ученый секретарь Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Александр Давыдов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему астероид (7335) 1989 JA, который сегодня в 17.26 мск пролетит на минимальном расстоянии от Земли, считается «потенциально опасным». По его словам, таким статусом наделяются все объекты, которые пролетают в определенной близости от нашей планеты, однако это не значит, что астероид действительно опасен.