Потенциальную опасность приближающегося к Земле астероида объяснили

Ученый секретарь Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Александр Давыдов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему астероид (7335) 1989 JA, который сегодня в 17.26 мск пролетит на минимальном расстоянии от Земли, считается «потенциально опасным». По его словам, таким статусом наделяются все объекты, которые пролетают в определенной близости от нашей планеты, однако это не значит, что астероид действительно опасен.
«Потенциально опасным объектом называется все, что пролетает в какой-то определенной близости от Земли. То есть это не значит, что он прям представляет опасность. Это именно потенциальная опасность», — сказал он.
Ранее в Telegram-канале «Роскосмоса» со ссылкой на Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша сообщалось, что потенциально опасный астероид (7335) 1989 JA пролетит мимо Земли 27 мая в 17.26 мск на расстоянии примерно 4,02 млн км со скоростью 13 км/с.
По данным ИПМ им. Келдыша, астероид «должен стать самым большим (размером около полутора километров) из известных потенциально опасных объектов, что позволит увидеть его даже в любительский телескоп с апертурой от 20 см».