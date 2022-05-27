Как обойти блокировку Netflix в России

Сегодня многие русскоязычные пользователи Netflix начали сообщать, что сайт и мобильное приложение больше не открываются при подключении через российский IP-адрес — возникают ошибки 403 и 404. Стриминг-платформа официально приостановила деятельность на территории страны, однако ничего не говорила о полномасштабной блокировке сервиса. Возможно, теперь ситуация изменилась. Рассказываем, как продолжать пользоваться Netflix без лишних проблем.

Фото: Netflix Netflix

Как обойти блокировку и ошибки Netlifx на ПК и смартфонах

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Самым действенным способом в данном случае по-прежнему выступают различные VPN-сервисы. Подобные организации перенаправляют ваш интернет-трафик через собственные серверы, расположенные в других странах — многие сервисы даже предлагают выбрать конкретную локацию, чтобы избежать тех или иных региональных ограничений. Например, каталог контента все того же Netflix серьезно меняется в зависимости от географического расположения: на территории РФ и раньше были доступны далеко не все сериалы, размещенные на платформе. Более того, многие VPN крайне ответственно подходят к защите информации — исходящий трафик зачастую шифруется, что важно, если вы беспокоитесь о сохранности частной жизни.

Перед установкой какого-либо сервиса стоит отдавать себе отчет о нескольких моментах. Во-первых, подключение через VPN автоматически снижает скорость загрузки, из-за чего видео может регулярно подтормаживать — для максимального комфорта, возможно, придется снизить качество до 720р. Во-вторых, пользовательское соглашение Netflix запрещает любые средства обхода региональных ограничений. Технически за нарушение этого пункта можно получить бан — маловероятно, но риск все же есть. Наконец, в-третьих, не факт, что этот способ будет работать долго: некоторые пользователи сообщают, что сайт засекал подключение по VPN и быстро обрывал соединение.

Если вас это не останавливает, то остается самое главное — выбрать подходящий сервис. Платформы, требующие платной подписки, как правило предлагают больше серверов в разных странах, более высокую скорость и гарантию сохранности личных данных. Среди них можно выделить ExpressVPN, Zenmate, Surfshark и CyberGhost. После регистрации учетной записи вам нужно будет просто скачать клиент сервиса для ПК и установить его — то же самое и на смартфонах.

Из-за отключения РФ от международных платежных систем оплата подписки может причинить много головной боли, если у вас нет друзей или родственников за границей. В этом случае можно обратиться к бесплатным VPN: они не такие быстрые и не всегда обладают отдельным приложением для мобильных телефонов, но это лучше, чем ничего. Среди проверенных сервисов стоит отметить Proton VPN, плагин Windscribe, Browsec и Lantern. Никто не запрещает попробовать и другие, но будьте осторожны: многие бесплатные VPN зарабатывают на продаже информации о пользователях.

Как обойти блокировку и ошибки Netlifx на Smart TV

Если вы предпочитаете смотреть видео на умном телевизоре, то процедура будет несколько сложнее. На Smart TV не получится поставить традиционный VPN-клиент — вместо этого понадобится настраивать подключение через роутер.