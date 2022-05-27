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12 минут назад

Челябинская айтишница вошла в список Forbes «30 до 30» за разработку ИИ для онкологов

Уральский меридиан

Предприниматель и разработчик ИИ из Челябинска Яна Ким получила признание от известного журнала. Как рассказали в «КП-Челябинск», выпускница ЮУрГУ вошла в список Forbes «30 до 30».

Российская разработчица ИИ для онкологов попала в список Forbes
Фото: ТАССТАСС

После окончания университета в Казахстане Яна Ким поступила и окончила магистратуру Южноуральском госуниверситете. После получения диплома она вела веб-разработку, а в начале 2021 года создала проект EVA Lab совместно с Андреем Валиком — сооснователем 3DiVi.

Айтишница вложила 4 млн рублей собственных средств и вместе с выделенным грантом на 12 млн рублей занялась созданием прототипа алгоритма компьютерного зрения, способного распознавать новообразования, очаговые воспаления и отклонения нижних отделов ЖКТ.

Сейчас EVA Lab применяется в челябинском онкоцентре для анализа данных с камеры во время эндоскопии.

Этот проект поддержали голосовавшие на сайте Forbes, и он создатели вошли в список 30 успешных деятелей до 30 лет.

«Этот рейтинг — это признание бизнес-сообществом значимости результатов моей работы и ценности нашего проекта EVA Lab, что не может не радовать! Я очень благодарна всем за поддержку и веру в меня и наш проект!», – поделилась с журналист

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