Российская разработчица ИИ для онкологов попала в список Forbes

Предприниматель и разработчик ИИ из Челябинска Яна Ким получила признание от известного журнала. Как рассказали в «КП-Челябинск», выпускница ЮУрГУ вошла в список Forbes «30 до 30».
После окончания университета в Казахстане Яна Ким поступила и окончила магистратуру Южноуральском госуниверситете. После получения диплома она вела веб-разработку, а в начале 2021 года создала проект EVA Lab совместно с Андреем Валиком — сооснователем 3DiVi.
Айтишница вложила 4 млн рублей собственных средств и вместе с выделенным грантом на 12 млн рублей занялась созданием прототипа алгоритма компьютерного зрения, способного распознавать новообразования, очаговые воспаления и отклонения нижних отделов ЖКТ.
Сейчас EVA Lab применяется в челябинском онкоцентре для анализа данных с камеры во время эндоскопии.
Этот проект поддержали голосовавшие на сайте Forbes, и он создатели вошли в список 30 успешных деятелей до 30 лет.
«Этот рейтинг — это признание бизнес-сообществом значимости результатов моей работы и ценности нашего проекта EVA Lab, что не может не радовать! Я очень благодарна всем за поддержку и веру в меня и наш проект!», – поделилась с журналист