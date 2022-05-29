Лучшие советские наушники

Советский Союз производил немало различной аудиотехники в 1970-1980 годы. Всяческие магнитофоны, колонки и виниловые проигрыватели до сих пор пылятся на тысячах чердаков или в частных коллекциях меломанов. Однако немногие знают, что звуковая индустрия СССР также занималась производством собственных наушников — их тогда еще называли «головными телефонами». Портативные проигрыватели набирали популярность за рубежом, так что советские инженеры не могли остаться в стороне. Магазин pult.ru собрал интересную подборку самых популярных и необычных наушников, созданных в СССР.

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ТДС-3

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ТДС-3 были одними из самых массовых наушников на советском рынке: их до сих пор можно откопать на всяческих барахолках и антресолях. Нельзя сказать, что изделие Рязанского радиозавода отличалось высоким качеством звука, но по меркам того времени (конец 1970-х) наушники были вполне себе неплохими. Большие чаши закрытого типа с мягкими амбушерами, выполненными из материала наподобие искусственной кожи, надежно заглушали внешний шум. Несмотря на громоздкий дизайн и огромный по современным стандартам вес (500 г) ТДС-3 были гораздо более комфортными, чем можно подумать.

Авито

ТДС-7

ТДС-7 совершили локальную революцию в мире советского звука благодаря современным изодинамическим излучателям. На фоне бумажных динамиков они обеспечивали значительно более сбалансированное, качественное звучание, однако в плане эргономики наушники оставляли желать лучшего. Тяжелый каркас, неудобный форм-фактор, сильно сдавливающие голову амбушеры. Тем не менее, недостатки ТДС-7 впоследствии помогли советским инженерам разработать многие другие модели, которые не так страдали от проблем с эргономикой.

Авито

ТДС-5

ТДС-5 были функциональной копией японских наушников Yamaha HP-1: производитель даже привлек к проекту итальянского дизайнера Марио Беллини, который работал над внешним видом оригинальной модели. В плане звучания эти наушники удовлетворяли запросы не только обычных любителей музыки, но и профессионалов, которые нуждались в оборудовании для серьезного мониторинга. Полуоткрытые чаши совмещали преимущества двух типов акустики, тогда как ортодинамические излучатели обеспечивали сбалансированный звук при впечатляющем диапазоне частот. Однако главным достоинством ТДС-5, конечно же, был комфорт и стильный дизайн — модель получила широкую популярность в стране во многом именно благодаря эстетике.

Авито

Электроника ТДК-3 «КВАДРА»

Квадрофонические наушники ТДК-3 были крайне любопытным экспериментом, созданным на основе японских Fisher DR-147Q и Panasonic EAH-41. Сейчас мы уже привыкли к объемному звуку, но в то время технология только-только набирала обороты: квадрофонические записи и специальные проигрыватели были диковинками, которым пророчили светлое будущее. Конечно, как показала история, в СССР тренд на объемный звук закончился так же быстро, как и начался, но разработчики ТДК-3 предусмотрели этот момент. Наушники спокойно могли воспроизводить обычное стерео при помощи переходника, который подсоединялся к штекеру. Ключевым недостатком модели был вовсе не дефицит специализированной аппаратуры, а отвратительная эргономика: ТДК-3 весили почти целый килограмм.

Авито

ТДС-15

Наконец, ТДС-15 можно смело назвать одними из лучших наушников, производившихся в СССР. Они были созданы специально для повседневного использования, и конструкторы постарались не только над дизайном, но и над технологиями. Складная дуга, круглые изодинамические мембраны, открытые чаши — ТДС-15 могли похвастать как неплохим звуком, так и достойным комфортом. Да и весили наушники всего 300 г.