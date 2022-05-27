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35 минут назад

Anonymous опубликовали данные пророссийских хакеров Killnet

Газета.Ru

Хакерская группировка Anonymous опубликовала электронные адреса участников пророссийской группировки Killnet, об этом хактивисты заявили в своем официальном Twitter-аккаунте. В сеть также были слиты пароли к почтам Killnet.

В сеть слили данные русских хакеров
Фото: ТАССТАСС

"Мы, группировка Anonymous, взломали и слили список почтовых адресов и паролей к ним всех участников пророссийской группировки Killnet, чтобы дискредитировать их и разрушить", – гласит пост хактивистов.

Все данные Anonymous выложили на сайте JustPaste, на котором их посмотреть может любой желающий. Пострадавшая группировка пока никак не отреагировала на заявления Anonymous. В марте 2022 года хактевисты объявили войну России из-за спецоперации в Украине, с того момента им удалось опубликовать 6 ТБ данных российских компаний.

Хактивисты также взяли на себя ответственность за взлом российского аналога Youtube - RuTube. Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что группировка KillNet объявила войну правительству десяти стран, которые поддерживают русофобское движение.

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