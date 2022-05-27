У близкой к Солнцу звезды открыли планету, похожую на Землю

Телескоп Субару на Гавайях открыл новую экзопланету, похожую на Землю. Она вращается вокруг маленькой тусклой звезды в 36,5 световых годах от нас, сообщает arXiv.

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Звезда под названием Ross 508 относится к классу красных карликов. Хотя она расположена недалеко от Солнечной системы, ее невозможно рассмотреть невооруженным глазом из-за слишком слабого свечения.

Новое исследование стало первым в своем роде, когда ученые смогли идентифицировать планету у настолько тусклой звезды. По их подсчетам, экзопланета примерно в четыре раза крупнее Земли и, вероятнее всего, является плотной и каменистой, а не газовой.

Экзопланета получила название Ross 508 b. Ученые заключили, что она входит в обитаемую зону – область оптимальных температур вокруг звезды. Но планета вряд ли пригодна для жизни в том виде, в каком мы ее знаем.

Ross 508 b вращается вокруг звезды каждые 10,75 земных суток. Это расстояние намного меньше, чем между Солнцем и Землей. Но Ross 508 b не является экстремально раскаленной – звездное излучение красного карлика всего в 1,4 раз превосходит излучение, попадающее на нашу планету.

Объект регулярно проходит перед своей звездой. Следовательно, у ученых есть возможность проанализировать ее атмосферу – для этого они отслеживают сигналы, возникающие при прохождении звездного света через газовую оболочку планет.

Хотя Ross 508 b вряд ли обитаема, ее открытие имеет большое значение для науки. Оно показывает, что сейчас астрономы могут обнаруживать экзопланеты вокруг тусклых звезд и расширить свои знания о многообразии планетных систем.