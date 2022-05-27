В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
7 минут назад

У близкой к Солнцу звезды открыли планету, похожую на Землю

Мир24

Телескоп Субару на Гавайях открыл новую экзопланету, похожую на Землю. Она вращается вокруг маленькой тусклой звезды в 36,5 световых годах от нас, сообщает arXiv.

У близкой к Солнцу звезды открыли планету, похожую на Землю
Фото: ТАССТАСС

Звезда под названием Ross 508 относится к классу красных карликов. Хотя она расположена недалеко от Солнечной системы, ее невозможно рассмотреть невооруженным глазом из-за слишком слабого свечения.

Новое исследование стало первым в своем роде, когда ученые смогли идентифицировать планету у настолько тусклой звезды. По их подсчетам, экзопланета примерно в четыре раза крупнее Земли и, вероятнее всего, является плотной и каменистой, а не газовой.

Экзопланета получила название Ross 508 b. Ученые заключили, что она входит в обитаемую зону – область оптимальных температур вокруг звезды. Но планета вряд ли пригодна для жизни в том виде, в каком мы ее знаем.

Ross 508 b вращается вокруг звезды каждые 10,75 земных суток. Это расстояние намного меньше, чем между Солнцем и Землей. Но Ross 508 b не является экстремально раскаленной – звездное излучение красного карлика всего в 1,4 раз превосходит излучение, попадающее на нашу планету.

Объект регулярно проходит перед своей звездой. Следовательно, у ученых есть возможность проанализировать ее атмосферу – для этого они отслеживают сигналы, возникающие при прохождении звездного света через газовую оболочку планет.

Хотя Ross 508 b вряд ли обитаема, ее открытие имеет большое значение для науки. Оно показывает, что сейчас астрономы могут обнаруживать экзопланеты вокруг тусклых звезд и расширить свои знания о многообразии планетных систем.

Ранее сообщалось, что у близкой к Солнцу звезды открыли две скалистых экзопланеты. Светило расположено в 32 световых годах от Солнца.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители