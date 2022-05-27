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10 минут назад

Популярный VPN-сервис заблокирован в России

Газета.Ru

Российские пользователи бесплатного VPN-сервиса Windscribe начали массово сообщать о недоступности платформы, об этом написал новостной портал Rozetked.

Популярный VPN-сервис заблокирован в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Часть пользователей жалуются на ошибки при подключении к серверам, у них не устанавливается соединение. Преимущественно, проблемы возникают у абонентов таких операторов, как «Ростелеком», «МегаФон», «Билайн», а также МТС.

Официальный аккаунт сервиса в Twitter заявил, что в Windscribe знают о проблеме и пытаются ее решить. В компании предполагают, что Windscribe мог быть заблокирован на территории России.

«Прошлой ночью Россия внедрила несколько новых блокировок. Мы ведем расследование», – гласит пост компании.

Сообщается, что в реестре запрещенных в России сайтов Windscribe отсутствует, Роскомнадзор также не делал никаких заявлений касательно блокировки VPN-сервиса.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что пользователям Android угрожает прячущийся в VPN вирус Facestealer, который нацелен на кражу пользовательских данных.

Наука и техника,Роскомнадзор,Мегафон,МТС,
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