Популярный VPN-сервис заблокирован в России

Российские пользователи бесплатного VPN-сервиса Windscribe начали массово сообщать о недоступности платформы, об этом написал новостной портал Rozetked.
Часть пользователей жалуются на ошибки при подключении к серверам, у них не устанавливается соединение. Преимущественно, проблемы возникают у абонентов таких операторов, как «Ростелеком», «МегаФон», «Билайн», а также МТС.
Официальный аккаунт сервиса в Twitter заявил, что в Windscribe знают о проблеме и пытаются ее решить. В компании предполагают, что Windscribe мог быть заблокирован на территории России.
«Прошлой ночью Россия внедрила несколько новых блокировок. Мы ведем расследование», – гласит пост компании.
Сообщается, что в реестре запрещенных в России сайтов Windscribe отсутствует, Роскомнадзор также не делал никаких заявлений касательно блокировки VPN-сервиса.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что пользователям Android угрожает прячущийся в VPN вирус Facestealer, который нацелен на кражу пользовательских данных.