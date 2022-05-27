В Новосибирске разработали проект производства двигателей для замены Boeing 777 и Airbus 330

"В этом году мы закончили проектирование такого важного объекта как опытное производство по двигателю ПД-35 - это предприятие авиадвигателей ОДК в городе Пермь. Проект прошел государственную экспертизу, надеемся, в ближайшее время начнется его реализация, потому что ПД-35 - уникальный двигатель, которых на данный момент в России не производят", - сообщил Бочкарев.