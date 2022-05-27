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8 минут назад

В Новосибирске разработали проект производства двигателей для дальнемагистральных лайнеров

ТАССиещё 2

Проект опытного производства двигателей ПД-35 для дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров и военно-транспортной авиации разработан в Новосибирске. Создание такого производства позволит заменить двигатели, которые ранее изготавливались на Украине, сообщил журналистам Игорь Бочкарев, исполнительный директор АО "СибпроектНИИавиапром", разработавшего проект.

В Новосибирске разработали проект производства двигателей для замены Boeing 777 и Airbus 330
Фото: ВикипедияВикипедия

"В этом году мы закончили проектирование такого важного объекта как опытное производство по двигателю ПД-35 - это предприятие авиадвигателей ОДК в городе Пермь. Проект прошел государственную экспертизу, надеемся, в ближайшее время начнется его реализация, потому что ПД-35 - уникальный двигатель, которых на данный момент в России не производят", - сообщил Бочкарев.

Он уточнил, что тяга ПД-35 составляет порядка 35-40 тонн, он будет использоваться для широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации.

"То есть по сути дела придет на замену двигателям, которые ранее производились на Украине на "Мотор Сич" (предприятие по производству авиадвигателей - прим. ТАСС)", - пояснил Бочкарев.

В декабре 2021 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что производство ПД-35 завершится к концу 2023 года. На его создание правительством РФ было выделено 44,6 млрд рублей.

ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн) - проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 тонн). Общий объем инвестиций в проект ПД-35 составил 180 млрд рублей. Головной разработчик - "ОДК-Авиадвигатель", головной изготовитель - АО "ОДК-Пермские моторы". Предполагается, что двигатель будет устанавливаться на российско-китайский самолет CR929 и на Ил-96-400М.

Наука и техника,Денис Мантуров,Мотор Сич,Правительство РФ,
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