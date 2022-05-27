В Новосибирске разработали проект производства двигателей для замены Boeing 777 и Airbus 330

Проект опытного производства двигателей ПД-35 для дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров и военно-транспортной авиации разработан в Новосибирске. Создание такого производства позволит заменить двигатели, которые ранее изготавливались на Украине, сообщил журналистам Игорь Бочкарев, исполнительный директор АО "СибпроектНИИавиапром", разработавшего проект.
"В этом году мы закончили проектирование такого важного объекта как опытное производство по двигателю ПД-35 - это предприятие авиадвигателей ОДК в городе Пермь. Проект прошел государственную экспертизу, надеемся, в ближайшее время начнется его реализация, потому что ПД-35 - уникальный двигатель, которых на данный момент в России не производят", - сообщил Бочкарев.
Он уточнил, что тяга ПД-35 составляет порядка 35-40 тонн, он будет использоваться для широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации.
"То есть по сути дела придет на замену двигателям, которые ранее производились на Украине на "Мотор Сич" (предприятие по производству авиадвигателей - прим. ТАСС)", - пояснил Бочкарев.
В декабре 2021 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что производство ПД-35 завершится к концу 2023 года. На его создание правительством РФ было выделено 44,6 млрд рублей.
ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн) - проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 тонн). Общий объем инвестиций в проект ПД-35 составил 180 млрд рублей. Головной разработчик - "ОДК-Авиадвигатель", головной изготовитель - АО "ОДК-Пермские моторы". Предполагается, что двигатель будет устанавливаться на российско-китайский самолет CR929 и на Ил-96-400М.