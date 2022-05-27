В России увеличился онлайн-спрос на кнопочные телефоны

В первом квартале этого года он вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом говорится в исследовании сервиса сравнения товаров и цен Price.ru.

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Аналитики подчёркивают, что главное преимущество кнопочных телефонов — низкая цена, которая за год практически не изменилась. Кроме того, специалисты связывают рост спроса на кнопочные телефоны с тем, что устройства не могут также легко, как смартфоны, собирать и делиться персональными данными своих владельцев, пишут РИА Новости.

Тем не менее, по данным сотрудников сервиса, на первом месте по спросу все равно остаются смартфоны.