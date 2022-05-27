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24 минуты назад

Новосибирские ученые начнут производство полупроводников в космосе

НДН.Инфо

На орбите можно достичь необходимого состояния вакуума.

Российские ученые наладят производство микросхем в космосе
Фото: ТАССТАСС

На Международной космической станции (МКС) пройдет испытание установки для синтеза полупроводников, разработанной в институте физики полупроводников СО РАН.

«В конце этого года – начале следующего будет конечный этап испытаний, он называется комплексные испытания – когда этот опытный образец будет стыковаться с макетом МКС и будет проверяться его работоспособность в штатной системе МКС», – сообщил главный конструктор проекта Александр Никифоров.

Для выращивания полупроводниковых структур атомы разных элементов укладывают на специальную подложку послойно, чтобы в итоге получились наноструктуры с нужными качествами.

Чтобы в новый материал не попали чужеродные атомы и не испортили его свойства, процесс должен происходить в условиях высокого вакуума, которые сложно получить на Земле, но с легкостью можно достичь в космосе.

Для использования этого преимущества ученые решили создать полупроводниковое производство прямо на орбите, пишет ТАСС.

Созданные в космосе материалы могут быть использованы при изготовлении изделий микроэлектроники, фотоники (фотоприемников, лазеров), а также для высокоэффективных солнечных батарей.

Наука и техника,Александр Никифоров,РАН,
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