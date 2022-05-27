YouTube в России может стать намного медленнее

В последние годы сервисы Google работали в России настолько хорошо, что немногие пользователи смогут сходу вспомнить, как выглядит на YouTube колечко ожидания загрузки. Вроде там точечки по кругу бегают? Или все-таки кружочек с выемкой?

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В ближайшее время эта анимация может появиться в России на многих компьютерах. Как пишет РБК со ссылкой на участников рынка, Google уведомил ряд российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание Google Global Cache. Система позволяет пользователям быстрее загружать любой контент экосистемы Google — обращаться за видео с котиками приходится не к зарубежным хранилищам IT-гиганта, а к гораздо более близким серверам в России. Пока речь идет об отдельных провайдерах — в статье приводится бренд «Фокус лайф» оренбургской «Радиосвязи» и компания «МФТИ-телеком». Как будут работать сервисы Google без российского кэша? Объясняет коммерческий директор «Технократии» Илья Долгополов:

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Илья Долгополов коммерческий директор «Технократии» «Это вызовет проблемы со скоростью, то есть доступ никогда не обрубается, вы просто кратно дольше ждете. Чем дольше пользователь ждет, тем меньше он этим пользуется, многие будут переходить на внутренние доступные площадки. Окончательно Google, я думаю, не уйдет, в случае если Google дальше будет эскалировать конфликт, отзывать сервисы и нелестно отзываться о России, то блокировка будет происходить с нашей стороны в первую очередь. Надеюсь, что этого не произойдет, очень бы не хотелось потерять сервисы Google. И если с частью я смогу смириться, поисковик у нас внутри хороший есть, но потерять, допустим, «Google Документы» и другие будет большой потерей для малого бизнеса в России».

Сокращение числа серверов ускоренной загрузки в России может быть просто оптимизацией издержек — раз уж компания перестала получать доходы в стране, но пока оказывает бесплатные услуги. Представитель «Радиосвязи» в беседе с РБК предположил, что IT-гигант посчитал провайдера слишком маленьким, чтобы продолжать оплачивать обслуживание своего кэша. Отключение «МФТИ-телеком», по данным собеседников телеканала, в Google объяснили санкциями в отношении одноименного вуза. Дойдет ли дело до более крупных игроков? Рассуждает директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черный:

Василий Черный директор по маркетингу Brand Analytics:

«Это может последовать из того, как будут развиваться события, но Google, по крайней мере, официально заявляет, что уходить не собирается, буквально пару дней назад глава YouTube проинформировала, что мы остаемся на российском рынке для того, чтобы россияне имели доступ к некой альтернативной информации. То есть понятно, что это вопрос информационного в каком-то смысле противостояния, поэтому Google, несмотря на то, что он сейчас не имеет доходов с нашего рынка, уходить по собственной воле отсюда не будет. Но определенные виды деятельности будет купировать и сворачивать для того, чтобы в случае чего этот уход был более быстрым и более беспроблемным».