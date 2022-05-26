В центре Гамалеи раскрыли происхождение оспы обезьян

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» высказался о происхождении оспы обезьян. Его слова приводит РИА Новости.
Гинцбург раскрыл происхождение заболевания и допустил, что заражение обезьян оспой произошло от грызунов.
«Обезьяны сами пострадали, скорее всего, они заразились от грызунов, типа мышей, крыс, которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса», — предположил он.
Глава центра Гамалеи добавил, что если оспа обезьян станет массово распространяться среди людей, то у инфекции могут появиться варианты с повышенной вирулентностью — способностью вируса вызывать болезнь.
«Это будет уже в эпидемиологическом и клиническом плане очень опасно», — предупредил Гинцбург.