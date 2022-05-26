Рогозин заявил, что орбитальная служебная станция будет автоматической

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу и президиум Научно-технического совета Роскосмоса пришли к выводу, что Российская орбитальная служебная станция (РОСС) должна быть в целом автоматической. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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— Это не гостиница для космонавтов и туристов, а робототехническая многофункциональная платформа высокодетального наблюдения за Землей и околоземным пространством, управление которой в случае необходимости будет переходить к экипажу, — заявил он.

По словам Рогозина, сейчас следует не делать поспешных выводов и суждений, а подождать, пока не завершаться работы над эскизом станции. Об этом глава Роскосмоса написал в своем Telegram-канале.

До этого Рогозин посоветовал агрессорам разговаривать с Россией вежливее и продемонстрировал воронку после испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».