Четыре старых смартфона Xiaomi больше не получат обновлений прошивки

Компания Xiaomi расширила список смартфонов, которые перестанут получать официальные обновления прошивки из-за прекращения жизненного цикла. Устаревшими признаны четыре модели, выпущенные в 2019 году: Xiaomi Mi 9T, Redmi K20, Xiaomi Redmi 7 и Redmi Y3.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 — фактически один и тот же смартфон, просто второй продается под другим брендом на китайском и индийском рынке. Его главная продающая фишка — это выдвижная фронтальная камера на 20 МП. Благодаря подобной конструкции телефон вмещает фронталку без каких-либо вырезов на экране.

Xiaomi Redmi 7 и Redmi Y3 также едва отличаются друг от друга: первый доступен на международном рынке, а второй — только в Индии. Единственным существенным различием между двумя смартфонами можно назвать фронтальную камеру. Xiaomi Redmi 7 оснащен объективом на 8 МП, тогда как Redmi Y3 — на 32 МП.