В августе Великобритания может стать космической державой

Ранее Virgin Orbit осуществляла доставку спутников на околоземную орбиту с американского космодрома при помощи специально оборудованного самолета Boing 747. Поскольку данный метод не нуждается в дорогостоящей площадке, реализовать его теоретически можно почти везде, где найдется взлетно-посадочная полоса и соответствующая техника. Хотя агентство еще не получило необходимое разрешение от британских властей, эксперты уверены, что это лишь вопрос времени. Руководство Virgin Orbit также надеется, что компания позднее сможет наладить аналогичную деятельность в Японии.