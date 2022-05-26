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19 минут назад

В августе Великобритания может стать космической державой — запуски с территории страны откроет Virgin Orbit

Мария Иванова

На конференции Space Tech Expo стратегический директор Virgin Orbit (подразделение Virgin Galactic Ричарда Брэнсона) заявил, что в конце августа компания рассчитывает впервые запустить спутник на территории Великобритании — нужно только дождаться выдачи лицензии.

В августе Великобритания может стать космической державой
Фото: Virgin OrbitVirgin Orbit

Ранее Virgin Orbit осуществляла доставку спутников на околоземную орбиту с американского космодрома при помощи специально оборудованного самолета Boing 747. Поскольку данный метод не нуждается в дорогостоящей площадке, реализовать его теоретически можно почти везде, где найдется взлетно-посадочная полоса и соответствующая техника. Хотя агентство еще не получило необходимое разрешение от британских властей, эксперты уверены, что это лишь вопрос времени. Руководство Virgin Orbit также надеется, что компания позднее сможет наладить аналогичную деятельность в Японии.

Будущий рейс должен доставить в космос несколько разведывательных спутников Минобороны Великобритании, аппараты для наблюдения за морем и спутники, предназначенные для мониторинга локальной экологии одного из регионов страны.

Наука и техника,Ричард Брэнсон,
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