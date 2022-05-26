Ученые назвали причину, почему фейки были столь популярны во время пандемии

Исследователи из Франции изучили спрос и предложение новостей о Covid-19 в период пандемии и узнали, почему новости дезинформационного характера оказались популярнее, чем более адекватная подача информации.

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На самом деле, причин того, почему люди начинают верить в теории заговоров и различной фейковой информации в условиях сильного стресса, — много. В первую очередь это тот самый сильный стресс. Это подтверждают, например, исследования британских психологов, которые в 2016 году пришли к выводу: чем более серьезную эмоциональную нагрузку испытывает человек, тем выше вероятность, что он уверует в теории заговоров, а значит, будет охотнее воспринимать дезинформацию.

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Ведь она всегда интереснее, чем сложная и скучная реальность. Вероятно, этому способствует регресс, который переживает наша психика во время стрессовых событий — каким, безусловно, стала и пандемия. Тяжелые события бьют по нашей способности к критическому мышлению. Те же, у кого она и так была не на высоком уровне, страдают в первую очередь. Среди других причин веры в теории заговоров — когнитивные искажения (например, склонность искать закономерности в хаотичном окружающем мире), низкая самооценка и даже травмы детства.

Исследователи из Sony Computer Science Laboratories во Франции узнали еще об одной причине популярности дезинформации во время пандемии коронавирусной инфекции. Свои выводы они представили в журнале Nature Human Behavior. Работа была посвящена распространению информационных фейков в итальянских СМИ (именно эта страна стала одной из первых, по которой ударила пандемия).