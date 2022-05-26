Ученые назвали причину, почему фейки были столь популярны во время пандемии

Исследователи из Франции изучили спрос и предложение новостей о Covid-19 в период пандемии и узнали, почему новости дезинформационного характера оказались популярнее, чем более адекватная подача информации.
На самом деле, причин того, почему люди начинают верить в теории заговоров и различной фейковой информации в условиях сильного стресса, — много. В первую очередь это тот самый сильный стресс. Это подтверждают, например, исследования британских психологов, которые в 2016 году пришли к выводу: чем более серьезную эмоциональную нагрузку испытывает человек, тем выше вероятность, что он уверует в теории заговоров, а значит, будет охотнее воспринимать дезинформацию.
Ведь она всегда интереснее, чем сложная и скучная реальность. Вероятно, этому способствует регресс, который переживает наша психика во время стрессовых событий — каким, безусловно, стала и пандемия. Тяжелые события бьют по нашей способности к критическому мышлению. Те же, у кого она и так была не на высоком уровне, страдают в первую очередь. Среди других причин веры в теории заговоров — когнитивные искажения (например, склонность искать закономерности в хаотичном окружающем мире), низкая самооценка и даже травмы детства.
Исследователи из Sony Computer Science Laboratories во Франции узнали еще об одной причине популярности дезинформации во время пандемии коронавирусной инфекции. Свои выводы они представили в журнале Nature Human Behavior. Работа была посвящена распространению информационных фейков в итальянских СМИ (именно эта страна стала одной из первых, по которой ударила пандемия).
Ученые рассмотрели, как люди искали информацию (обратившись к Google Search Trends), сравнивая эти запросы с ответами, которые были доступны из новостных источников. Как выяснилось, те источники новостей, которые можно назвать ненадежными, как правило, быстрее реагировали на новые запросы, чем более ответственные СМИ. Причины пока не ясны. Вследствие такой быстрой реакции, вероятно, эти источники становились более заметными на фоне других, более надежных СМИ.