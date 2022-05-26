В Уфе найдены памятники бронзового века

Археологи обнаружили в черте Уфы четыре памятника бронзового века — три селища и одно поселение. Об этом сообщает «Башинформ».

Поселение «Тугай-1» и селища «Яркий-1», «Яркий-2», «Яркий-3» были выявлены во время исследования территории, на которой ведется застройка микрорайона. Памятники, датирующиеся в основном бронзовым веком, были включены в перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан. На территории раскопок позже будет создана парковая зона, где можно будет оборудовать открытые археологические павильоны.