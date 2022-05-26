Опубликовано видео приземления комического корабля Starliner в США

Совершивший тестовый беспилотный полет к МКС космический корабль Starliner успешно приземлился в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео посадки.

Для приземления Starliner на территорию космодрома Уайт-Сэндс использовали три парашюта. При этом корабль специально спроектирован для мягкой посадки на сушу.