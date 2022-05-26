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20 минут назад

Google отключит часть серверов в России

Мария Иванова

Google предупредила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, ускоряющих загрузку контента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.

Google отключит часть серверов в России
Фото: ReutersReuters

Серверы, о которых идет речь, ускоряют загрузку сервисов Google, в том числе видео на YouTube.

По данным главы юридической компании «Ордерком» Дмитрия Галушко, уведомления от Google получил в том числе оренбургский провайдер «Радиосвязь» (бренд «Фокус лайф»). В письме, которое пришло провайдеру от одной из «дочек» Google, сказано, что серверы будут отключены в ближайшее время «в связи с изменениями правовой практики».

В «Радиосвязи» РБК заявили, что серверы отключили 19 мая, а уведомление пришло только через несколько дней после этого. Причины отключения в компании не знают, там предположили, что Google сочла провайдера слишком маленьким - через установленный у него сервер проходило мало трафика.

По словам одного из источников РБК, уведомление также получил провайдер «МФТИ Телеком». Google в своем письме назвала сотрудников провайдера «командой МФТИ», собеседник портала связал отключение серверов с тем, что институт попал под санкции.

Названа основная функция iPhone 14 Pro

В «Ростелекоме» РБК заявили, что «не наблюдают отключений» своих серверов Google Global Cache. В МТС и «МегаФоне» также заявили, что изменений нет.

Ранее из-за санкций и нехватки иностранного оборудования Минцифры посоветовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов и сократить включенный в тарифы интернет-трафик.

В министерстве заявили, что это необходимо для «надлежащего функционирования сетей и инфраструктуры связи в России, обеспечения равномерной нагрузки на сеть».

Наука и техника,Google,Мегафон,МТС,
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