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1 час назад

Названа основная функция iPhone 14 Pro

Lenta.ru

Самые дорогие смартфоны Apple 2022 года выпуска получат функцию Always-On-Display. Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер Росс Янг.

Названа основная функция iPhone 14 Pro
Фото: Apple / Globallookpress.comApple / Globallookpress.com

По словам аналитика Display Supply Chain Consultants, Apple может добавить в новые смартфоны режим всегда включенного экрана. «Я не могу подтвердить, но ожидаю этого», — заявил Янг. Специалист уверен, что данную опцию должны получить только самые дорогие флагманы — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Названный аналитиком режим Always-On-Display, который может оказаться основной функцией премиальных смартфонов, позволяет отображать определенную информацию на заблокированном экране устройства — время, дату, уведомления. В этом случае частота экрана снижается до одного герца.

Режим Always-On-Display присутствует в других устройствах компании — смарт-часах Apple Watch. Впервые данная опция появилась в Apple Watch Series 5, которые вышли в 2019 году. Анонс новых флагманов американского бренда должен состояться в сентябре.

Летом 2021 года аналитик Марк Гурман полагал, что режим всегда включенного экрана появится в смартфонах серии iPhone 13. Специалист уточнял, что данная опция, как правило, используется в девайсах с OLED-экраном.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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