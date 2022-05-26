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22 минуты назад

Twitter согласилась выплатить $150 млн штрафа по иску о защите пользовательских данных

ТАССиещё 3

Американская компания Twitter согласилась выплатить $150 млн штрафа по иску властей США о защите пользовательских данных. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении Министерства юстиции США, выполняющего функции генеральной прокуратуры, и Федеральной торговой комиссии (ФТК).

Twitter поплатился за разглашения данных пользователей
Фото: ReutersReuters

Как указывается в заявлении, соответствующий иск американские власти подали в суд Северного округа штата Калифорния. Они утверждают, что Twitter в период с мая 2013 года по сентябрь 2019 года вводила в заблуждение своих пользователей относительно того, как она намерена использовать их личные данные. В частности, речь идет о том, что Twitter делилась телефонными номерами и адресами электронной почты своих пользователей с рекламодателями, что не было предусмотрено пользовательским соглашением.

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Таким образом, по мнению властей, Twitter нарушила указ ФТК от 2011 года о защите личных данных пользователей. Кроме того, правительство США настаивает на том, что Twitter нарушила обязательства по соглашениям США с Евросоюзом и Швейцарией о защите личных данных пользователей.

Как указывается в заявлении, Twitter согласилась выплатить $150 млн в виде штрафных санкций, а также ввести усиленные меры по защите личных данных пользователей. Договоренность, достигнутая между компанией и истцами, должна быть одобрена судом.

Наука и техника,Илон Маск,Министерство юстиции США,ЕС,
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