Физик опроверг существование темной материи

Попытки человечества постигнуть природу мироздания продолжались веками. Недавно физик Митио Каку попытался сделать новое открытие. Он приблизился в доказательстве теории о том, что темная материя — всего лишь миф.

«Можно сказать, что гравитации вовсе нет. Все перемещения планет и звезд осуществляются за счет искривления пространства и времени», — приводит слова автора научной работы Planet Today.

По его мнению, существование некоторых галактик ставит под сомнение того, что гравитация — реальное явление. Например, в галактике AGC 114905, открытой учеными совсем недавно, газ движется со скоростью, невозможной при наличии темной материи.