Физик опроверг существование темной материи

Попытки человечества постигнуть природу мироздания продолжались веками. Недавно физик Митио Каку попытался сделать новое открытие. Он приблизился в доказательстве теории о том, что темная материя — всего лишь миф.
«Можно сказать, что гравитации вовсе нет. Все перемещения планет и звезд осуществляются за счет искривления пространства и времени», — приводит слова автора научной работы Planet Today.
По его мнению, существование некоторых галактик ставит под сомнение того, что гравитация — реальное явление. Например, в галактике AGC 114905, открытой учеными совсем недавно, газ движется со скоростью, невозможной при наличии темной материи.
Отметим, что ученые всего мира до сих пор толком не могут объяснить, как и почему существует гравитация. Это привело к появлению теории, отрицающее существование темной материи как таковой.