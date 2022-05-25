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33 минуты назад

Ученый Митио Каку заявил, что никакой темной материи не существует в природе

Слово и Дело

Попытки человечества постигнуть природу мироздания продолжались веками. Недавно физик Митио Каку попытался сделать новое открытие. Он приблизился в доказательстве теории о том, что темная материя — всего лишь миф.

Физик опроверг существование темной материи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Можно сказать, что гравитации вовсе нет. Все перемещения планет и звезд осуществляются за счет искривления пространства и времени», — приводит слова автора научной работы Planet Today.

По его мнению, существование некоторых галактик ставит под сомнение того, что гравитация — реальное явление. Например, в галактике AGC 114905, открытой учеными совсем недавно, газ движется со скоростью, невозможной при наличии темной материи.

Отметим, что ученые всего мира до сих пор толком не могут объяснить, как и почему существует гравитация. Это привело к появлению теории, отрицающее существование темной материи как таковой.

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