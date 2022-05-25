В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
15 минут назад

СМИ: страны БРИКС создали механизм по сотрудничеству в космосе

ТАССиещё 1

Первая встреча Совместного комитета стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по космическому сотрудничеству прошла в среду в режиме видеоконференции. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Страны БРИКС создали механизм по сотрудничеству в космосе
Фото: 

Как отметил глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь, этот орган будет координировать взаимодействие в сфере дистанционного зондирования Земли и в области обмена информацией. Он также предусматривает сотрудничество в таких сферах, как защита окружающей среды, ликвидация последствий природных бедствий, борьба с изменением климата и в других областях.

Представители профильных ведомств одобрили документы, регламентирующие работу нового комитета, а также процедуры обмена информацией и технические требования к ней.

В августе 2021 года главы космических ведомств стран БРИКС подписали соглашение об обмене данными дистанционного зондирования Земли. Оно предусматривает сотрудничество между ведомствами в создании виртуальной группировки спутников дистанционного зондирования и обмене данными

Наука и техника,БРИКС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители