Бразильский министр: Европа лишится партнеров в Латинской Америке

Страны Европы могут лишиться партнеров в Латинской Америке точно так же, как они уже лишились России . Такое мнение высказал в среду министр экономики Бразилии Паулу Гедес.

"Я уже говорил европейцам: "Вы уже потеряли Россию, а прямо сейчас вы теряете Латинскую Америку. Вы останетесь совсем одни", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Запись выступления министра размещена на странице в YouTube портала UOL.

По его мнению, странам Европы необходимо срочно осознать необходимость интеграции с государствами, которых они в прошлом "бросили". "Нас тогда бросили, но теперь у нас есть новая ось для роста", - добавил он, подчеркнув готовность его страны к сотрудничеству в энергетике, сфере цифровых технологий и по вопросам продовольственной безопасности.