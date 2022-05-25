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10 минут назад

The Elec: компания Google отложила разработку складного Pixel Notepad

Газета.Ru

Google снова отложила запуск своего первого складного смартфона Pixel Notepad, сообщает The Elec. Компания планировала представить устройство в четвертом квартале.

Google отложила разработку нового устройства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ожидалось, что смартфон получит 7,57-дюймовый основной дисплей и 5,78-дюймовый внешний экран производства Samsung Display. По словам источников The Elec, задержка Pixel Notepad связана с тем, что смартфон не оправдал ожиданий Google. В прошлых утечках сообщалось, что смартфон технически отстает от Samsung Galaxy Fold.

Отмечается, что это уже вторая отсрочка Pixel Notepad — первоначально Google планировала продемонстрировать свой первый складной смартфон в конце 2021 года.

Pixel Notepad станет первым складным смартфоном Google. Ожидается, что получит форм-фактор, аналогичный Oppo Find N, с компактным внешним дисплеем, но большим и широким основным экраном. В устройстве будет использован фирменный чип Google Tensor, однако из-за задержки не исключается, что компания установит в смартфон Tensor второго поколения. Предполагается, что в складном гаджете Google будут использоваться аналогичные Pixel 6a камеры — основная на 12,2 Мп и ультраширокоугольный сенсор на 12 Мп.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что производством Pixel Watch займется компания, выпускающая Apple Watch.

Наука и техника,Google,Apple,
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