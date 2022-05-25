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9 минут назад

В России изобрели новую альтернативу Google Pay с использованием Telegram

Ferra.ru

Компания LIFE PAY сообщила, что они завершили разработку нового сервиса для бесконтактной оплаты. Теперь это можно сделать через Систему быстрых платежей с помощью Telegram-бота и NFC.

В России изобрели новую альтернативу Google Pay с использованием Telegram
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если клиент согласен совершить покупку безналом, то кассиру достаточно будет набрать сумму заказа на кассе и продублировать её в диалоге с Telegram-ботом, который сформирует ссылку для оплаты.

При этом предлагается два варианта совершения быстрого платежа — с помощью QR-кода или NFC-микрочипа, то есть обычным касанием смартфона.

При первом варианте человеку будет достаточно отсканировать QR-код и произвести оплату той суммы, которую направил кассир в боте.

С NFC количество операций, а следовательно, и время оплаты сокращается. Небольшая метка-чип располагается у кассы и работает по аналогии с сервисами Apple Pay и Google Pay: клиенту будет достаточно поднести телефон к ней, чтобы активировать банковское приложение и совершить транзакцию.

Благодаря Telegram-боту, кассиру будет доступна опция проверки статуса счёта. Он получит моментальное уведомление об успешной транзакции и сможет закрыть продажу. Если оплата не прошла, то бот даст соответствующий сигнал.

По QR-коду можно также оплачивать покупки в интернете — бот поможет сгенерировать ссылку для отправки клиенту в любой удобный мессенджер.

Наука и техника,фармсинтез,Google,Apple,
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