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14 минут назад

Китайская экзотика: в Россию приехали недорогие смартфоны TCL 30 и TCL 30+

Ferra.ru

Пока российский рынок смартфонов претерпевает изменения, компания TCL, видимо, решила не терять времени и объявила о старте продаж в России двух новых смартфонов TCL 30+ и TCL 30. За 19 990 и 17 990 рублей соответственно.

В Россию завезли недорогие смартфоны TCL 30 и TCL 30+
Фото: ferra.ruferra.ru

Сообщается, что обе модели оснащены тройной камерой с основным модулем на 50 Мп. Также смартфоны предлагают ряд функций для создания фото- и видеоконтента. Например, режим «Спорт» помогает получать четкие фотографии при съемке быстро движущихся объектов; функция «Ночной потрет» гарантирует высокое качество снимков с естественным боке даже в условиях недостаточного освещения; режим «Видеоарт» добавляет художественные эффекты в видео для достижения большей выразительности контента.

Смартфон TCL 30 + отличается широкоугольной фронтальной камерой. При этом обе модели TCL 30 оснащены 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+. Смартфоны поддерживают технологию NXTVISION, которая улучшает качество изображения, повышая четкость, контрастность, яркость и обеспечивая улучшенную цветопередачу.

У TCL 30+ и TCL 30 имеется батарея на 5010 мА·ч. Однако, покупая первый, вы получится смартфон с 4 ГБ оперативной и 128 внутренней памятью, а у второго имеется 4 ГБ оперативной и 64 внутренней памяти. К счастью, оба смартфона поддерживают установку microSD до 256 ГБ.

Новинки уже доступны к продаже в магазинах Ситилинк и ДНС по рекомендованной розничной цене 19 990 и 17 990 рублей за TCL 30+ и TCL 30 соответственно.

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