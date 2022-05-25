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46 минут назад

Восемь доступных альтернатив Netflix

Ferra.ru

Netflix и Megogo ушли из России. Но есть несколько онлайн-сервисов, которые могут их заменить.

Восемь доступных альтернатив Netflix
Фото: ferra.ruferra.ru

Вместо Megogo и Netflix пользователь iXBT.com предлагает перейти на один из восьми сервисов. Самым популярным среди них является «Кинопоиск», а наименее известным - Amediateka.

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«Кинопоиск». Этот сервис хорош тем, что обладает некоторыми полезными функциями. Например, можно сериал или фильм начать смотреть на одном устройстве, а продолжить - на другом, причём с того же места, где вы остановились. Кроме того, доступна возможность скачивания эпизодов сериалов, есть бесплатные промокоды, позволяющие некоторое время не платить за подписку. К сожалению, на телевизорах с Google TV и Android TV нельзя смотреть фильмы либо сериалы с ускорением или же видеть песню/актёра, которые в данный момент в кадре. Но некоторое количество новых картин и многие старые посмотреть можно лишь при доплате: она составляет примерно 300 рублей в месяц.

IVI. Даёт возможность воспроизводить контент в 4К, HDR, FHD, а также 5.1. Сервис предлагает различные подборки фильмов и сериалов. Кроме того, присутствует раздел с новостями, связанных с киноиндустрией. Стоить подписка будет примерно 400 рублей в месяц.

Okko. Сервис предлагает просмотр не только фильмов, сериалов, но и различных трансляций. Можно при этом выбирать между большим количеством вариантов подписки. Также вы можете заказать заранее новые фильмы, которые пока не вышли, а ещё - взять в аренду фильм. Стандартная подписка стоит около 6000 рублей в год, а если вам нужны дополнительные функции, то придётся заплатить ещё примерно 2000 рублей.

Wink. Кинотеатр предлагает большое количество видеоконтента разных жанров. Если вы заплатите 400 рублей, то получите 300 ТВ-каналов, а также больше 50000 сериалов и фильмов. Кроме того, после приобретения подписки вам будут доступны коллекции more.TV, каналы в разрешении 4К и множество других разных коллекций. Из минусов - при просмотре в 4К иногда случаются подтормаживания, а некоторые фильмы доступны в качестве 460p.

Premier. Здесь вы получите всё, что доступно на ТНТ ТВ и на каналах, которые принадлежат Газпром-медиа. Стоить подписка будет 200 рублей, причём иногда на сервисе можно встретить неплохие сериалы.

«Мегафон ТВ». Этот сервис становится доступен при подключении SIM-карт «Мегафона». Автор статьи отмечает, что качество скорости серверов здесь оставляет желать лучшего. Хотя выбор различных программ и сериалов в целом неплохой.

Start. Доступны будут на этом сервисе вам только отечественные программы, сериалы, фильмы. Все они - в хорошем качестве (правда, максимум только 1080p). Подписка будет стоить от 250 рублей в месяц.

Amediateka. Данный сервис вам подойдёт, если вы хотите посмотреть официально озвученные сериалы. Подписка будет стоить 600 рублей в месяц или даже дешевле (если вы собираетесь пользоваться сервисом долго). Точно понравится ресурс тем, кто любит сериалы от HBO. Также есть бесплатный пробный период - длится он 7 дней.

Наука и техника,Netflix,Газпром-медиа,Google,Мегафон,
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