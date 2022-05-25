Назван самый популярный смайлик в России

Вам никогда не было интересно, в какой стране чаще всего используют те или иные смайлики? Сайт Crossword Solver провёл исследование и выяснил это по «Твиттеру».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Так, самым популярным эмодзи в России и Беларуси стал значок сердечка. Ещё эмодзи сердца лидирует в Болгарии, Италии, Латвии и других странах. Самый популярный смайл в Казахстане — розовое сердечко. Такое же эмодзи лидирует и в Южной Корее.