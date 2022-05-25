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1 час назад

Как скачать RuStore для Android — аналог Google Play от VK и Минцифры

Мария Иванова

Сегодня запустилась бета-версия отечественного магазина приложений RuStore, разработанного компанией VK при поддержке Минцифры России. Новая платформа призвана заменить собой цифровую площадку Google Play, недавно удалившую из открытого доступа ряд популярных русскоязычных предложений.

Как скачать RuStore для Android — аналог Google Play от VK и Минцифры
Фото: СкриншотСкриншот

Приложение RuStore доступно только для владельцев смартфонов на базе Android — мы составили краткую инструкцию о том, как поставить его на мобильный.

  • Перейдите на официальный сайт RuStore и скачайте apk-файл приложения. Если интернет-браузер предупредит, что файл может быть потенциально опасным, подтвердите загрузку.
  • Откройте папку, куда загрузился файл. Мобильный браузер Google Chrome сразу предложит открыть приложение, но если вы пользуетесь чем-то другим, то возможно придется найти его через диспетчер файлов.
  • Нажмите на apk-файл, чтобы установить приложение RuStore. Если смартфон заблокирует процесс и выдаст уведомление, что установка приложений из сторонних источников запрещена, просто зайдите в настройки смартфона и отключите это ограничение.

После установки магазин сразу будет готов к работе. Для скачивания контента из RuStore не нужно создавать аккаунт или вводить какие-либо данные. Сейчас каталог насчитывает полторы сотни приложений от «Сбера», «Яндекса», VK и многих других российских компаний.

Наука и техника,Google,Яндекс,Сбербанк России,
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