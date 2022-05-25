Как скачать RuStore для Android — аналог Google Play от VK и Минцифры

Сегодня запустилась бета-версия отечественного магазина приложений RuStore, разработанного компанией VK при поддержке Минцифры России. Новая платформа призвана заменить собой цифровую площадку Google Play, недавно удалившую из открытого доступа ряд популярных русскоязычных предложений.
Приложение RuStore доступно только для владельцев смартфонов на базе Android — мы составили краткую инструкцию о том, как поставить его на мобильный.
После установки магазин сразу будет готов к работе. Для скачивания контента из RuStore не нужно создавать аккаунт или вводить какие-либо данные. Сейчас каталог насчитывает полторы сотни приложений от «Сбера», «Яндекса», VK и многих других российских компаний.