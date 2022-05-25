Как скачать RuStore для Android — аналог Google Play от VK и Минцифры

Сегодня запустилась бета-версия отечественного магазина приложений RuStore, разработанного компанией VK при поддержке Минцифры России. Новая платформа призвана заменить собой цифровую площадку Google Play, недавно удалившую из открытого доступа ряд популярных русскоязычных предложений.

Фото: Скриншот Скриншот

Приложение RuStore доступно только для владельцев смартфонов на базе Android — мы составили краткую инструкцию о том, как поставить его на мобильный.

Перейдите на официальный сайт RuStore и скачайте apk-файл приложения. Если интернет-браузер предупредит, что файл может быть потенциально опасным, подтвердите загрузку.

Откройте папку, куда загрузился файл. Мобильный браузер Google Chrome сразу предложит открыть приложение, но если вы пользуетесь чем-то другим, то возможно придется найти его через диспетчер файлов.

Нажмите на apk-файл, чтобы установить приложение RuStore. Если смартфон заблокирует процесс и выдаст уведомление, что установка приложений из сторонних источников запрещена, просто зайдите в настройки смартфона и отключите это ограничение.