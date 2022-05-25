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53 минуты назад

Биологи выяснили, почему мыши боятся бананов

Газета.Ru

Запах бананов вызывает у самцов мышей стресс, потому что в ароматических веществах содержится то же соединение, что и в моче беременных или кормящих самок, выяснили биологи из Макгиллского университета в Канаде. Детали они изложили в статье в журнале Science Advances.

Биологи выяснили, почему мыши боятся бананов
Фото: ТАССТАСС

Наблюдая за поведением мышей, исследователи установили, что при близости к беременным и кормящим самкам у самцов вырабатываются гормоны стресса, а чувствительность к боли снижается. В наибольшей степени это происходило под воздействием ароматического вещества н-пентилацетата, который выделялся с мочой самок.

"Вероятно, самки мышей сигнализируют самцам, которые потенциально могут напасть на их детенышей, что будут защищать свое потомство до конца. Именно угроза возможной предстоящей драки вызывает стресс", - предположили исследователи.

Н-пентилацетат также отвечает и за запах бананов. Ученые предложили самцам понюхать банановое масло - и это вызвало такую же стрессовую реакцию, как и приближение к самке. Коммуникация между мышами гораздо более насыщенна, чем может казаться, заключают авторы работы - просто большая ее часть осуществляется через обоняние.

Известные сигналы такого рода в основном относятся к сексуальному взаимодействию, поэтому обнаружение сигнала, лежащего за пределами области межполовых контактов, исследователи считают прорывом.

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