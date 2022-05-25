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1 час назад

«Протон-ПМ» будет в три смены производить детали для самолетов Ty-214 и Ил-96

Елена Прошина

Предприятие Роскосмоса «Протон-ПМ» планирует работать в три смены в литейном цехе для производства деталей для двигателей самолетов Ту-214 и Ил-96. Об этом заявил заместитель директора по производству предприятия Андрей Подгорнов, пишет ТАСС.

«Протон-ПМ» будет производить детали для самолетов Ty-214 и Ил-96
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам предстоит организовать трехсменный режим работы на каждом рабочем месте литейного цеха и обеспечить выпуск требуемого объема литых заготовок. Успех этой работы напрямую зависит от усилий служб главного металлурга, персонала и материально-технического снабжения», – сказал Подгорнов.

По его словам, компания уже получила на проработку модуль реверса авиационного двигателя ПС-90А для самолетов семейств Ту-204/214 и Ил-96. А детали этого узла - створки – предприятие уже изготавливает на своем металлургическом производстве.

По словам заместителя главного инженера по подготовке производства «Протон-ПМ» Константина Казакова, некоторые европейские компании официально прекратили сотрудничество с российскими производителями, однако необходимую для работы продукцию производят дружественные страны - Израиль, Корея и Китай.

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Ранее в компании Ростех заявили, что рассматривается возможность возобновления серийного производства среднемагистральных самолетов Ту-204/214 и широкофюзеляжного Ил-96. В свою очередь, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что строительство первого Ил-96-400 завершится уже в этом году.

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