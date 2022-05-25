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1 час назад

Как в Android: Windows 11 разрешит добавлять виджеты от внешних разработчиков

Ferra.ruиещё 1

На технологической конференции Microsoft Build 2022 компания объявила, что до конца 2022 года добавит в Windows 11 поддержку виджетов от внешних разработчиков.

Windows 11 получит еще одну функцию Android
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сейчас система поддерживает тольк виджеты от самой Microsoft. В частности, это виджет для Outlook — прогноз погоды, а также виджет для просмотра новостей и развлекательного контента. Но после нововведений разработчики смогут создать виджеты в виде дополнений к Win32- и PWA-приложениям, которые уже работают в Windows.

«Ближе к концу 2022 года разработчики смогут приступить к созданию виджетов и использовать их в качестве дополнительных элементов для собственных приложений в Windows 11», — сообщил директор по продуктам Microsoft Панос Панай.

Наука и техника,Панос Панай,Microsoft,
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