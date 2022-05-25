Windows 11 получит еще одну функцию Android

На технологической конференции Microsoft Build 2022 компания объявила, что до конца 2022 года добавит в Windows 11 поддержку виджетов от внешних разработчиков.

Сейчас система поддерживает тольк виджеты от самой Microsoft. В частности, это виджет для Outlook — прогноз погоды, а также виджет для просмотра новостей и развлекательного контента. Но после нововведений разработчики смогут создать виджеты в виде дополнений к Win32- и PWA-приложениям, которые уже работают в Windows.