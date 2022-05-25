Бета-версия RuStore стала доступна на Android

«Согласно дорожной карте проекта планируется, что летом текущего года в RuStore будет интегрирована платформа push-уведомлений, платежная система, а также появятся рейтинги приложений. До конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты», - отметили в пресс-службе VK.