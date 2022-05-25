Бета-версия RuStore стала доступна на Android

Бета-версия отечественного магазина приложений RuStore стала доступна для пользователей мобильных устройств на Android. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK.
Приложение разработала компания совместно с Минцифры.
«VK при поддержке Минцифры России разработала и запустила бета-версию магазина приложений RuStore для пользователей мобильных устройств под управлением операционной системы Android. Загрузить RuStore на смартфон можно на официальной странице магазина rustore.ru», - отметили в пресс-службе.
Более 100 приложений стало доступно пользователям, например, популярные сервисы VK, «Яндекса» и «Сбера», «Госуслуги», приложения мобильных операторов, маркетплейсы, игры.
Для части разработчиков открыли личный кабинет, позволяющий самостоятельно загружать приложения в RuStore.
«В ближайшее время личный кабинет будет открыт для всех. Поддержку пользователей и разработчиков в режиме 24/7 осуществляет специальная сервисная служба VK», - подчеркнули в компании.
В бета-версию RuStore интегрировали системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK.
«Согласно дорожной карте проекта планируется, что летом текущего года в RuStore будет интегрирована платформа push-уведомлений, платежная система, а также появятся рейтинги приложений. До конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты», - отметили в пресс-службе VK.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что в будущем магазин приложений может быть востребован зарубежными поставщиками сервисов, которые заинтересованы в монетизации своих приложений для российских пользователей.