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18 минут назад

NASA перенесло запуск корабля с грузами для МКС на 9 июня

ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесло на два дня - с 7 июня на 9 июня - очередной запуск грузового корабля Cargo Dragon 2 с целью пополнения запасов на Международной космической станции (МКС).

NASA перенесло запуск корабля с грузами для МКС
Фото: NASANASA

Как сообщило в среду NASA на своем сайте, "старт запланирован 9 июня на 10:45 по времени Восточного побережья США (17:45 мск - прим. ТАСС)". "Стыковка с МКС намечена на 13:30 по времени Восточного побережья США (20:30 мск - прим. ТАСС)", - указало ведомство.

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Ранее NASA отметило, что "это будет уже 25-я коммерческая миссия по доставке грузов на МКС по контракту" с калифорнийской компанией SpaceX. Запуск "Дрэгона" будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Cargo Dragon 2 доставит примерно 3 тонны грузов: припасы, оборудование и материалы для различных экспериментов. Предполагается, что корабль пробудет на орбите около месяца и вернется на Землю, приводнившись в Атлантическом океане, у побережья штата Флорида.

На станцию отправится, в частности, аппаратура для наблюдения за пылевыми бурями на поверхности Земли. Астронавтам предстоит установить ее на внешнем корпусе МКС. На орбиту будут доставлены почвенные микроорганизмы: ученые хотят посмотреть, как они поведут себя в условиях невесомости. Кроме того, корабль привезет материалы и оборудование для изучения процессов, лежащих в основе старения иммунной системы, а также для создания биополимерного композита с добавлением грунта Луны, который можно было бы в будущем использовать для строительства базы на спутнике Земли.

Грузы на станцию, помимо кораблей производства SpaceX, доставляют с американской стороны корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако Cygnus при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который они забирают с МКС.

На орбитальном комплексе вахту сейчас несут россияне Олег Артемьев, который также является специальным корреспондентом ТАСС на МКС, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, американцы Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти.

Наука и техника,Челл Линдгрен,Саманта Кристофоретти,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Денис Матвеев,SpaceX,NASA,
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