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40 минут назад

9to5Google: у Samsung Galaxy Z Fold 4 уменьшат "складку" на основном дисплее

Газета.Ru

Новый складной смартфон от Samsung в серии Galaxy Z Fold получит обновленный экран, у которого уменьшится "складка", появляющаяся при раскрытии дисплея. Об этом сообщает 9to5Google.

Samsung уменьшит морщинку на Z Fold 4
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что инженеры компании при работе над Galaxy Z Fold 4 изменили дизайн петель, которые скрепляют две части корпуса смартфона. В предыдущих смартфонах серии выступ был весьма заметен посередине главного экрана.

"Экран будет выглядеть "более гладким", хотя шарнир все же будет в какой-то степени виден", - добавили журналисты.

По неофициальной информации, Fold 4 имеет новую конструкцию шарнира, в которой используется меньше компонентов. Ранее сообщалось, что Samsung выпустит флагманские смартфоны Galaxy S23 на базе процессоров Qualcomm, отказавшись от фирменных чипов Exynos.

Решение связали с разработкой нового фирменного процессора внутри Samsung, который, как ожидается, сможет конкурировать с чипами для смартфонов от Apple и Google.

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