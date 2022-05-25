Хакеры научились взламывать компьютеры через PDF

В интернете стали чаще использовать текстовые документы для взлома компьютеров. Как сообщает издание BleepingComputer, для распространения вирусов используются в том числе pdf-файлы.

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В отчете фирмы по кибербезопасности HP Wolf Security исследователи описали, как хакеры с их помощью научились получать доступ к практически любому компьютеру.

Согласно документу, на электронную почту приходит письмо с сообщением о скорой выплате на имя жертвы. К письму прикреплен pdf-файл. Его открытие на компьютере позволяет хакерам дистанционно запустить вредоносное ПО по ссылке внутри документа.

Отмечается, что попытка открыть pdf через программу Adobe Reader приведет к тому, что пользователю предложат воспользоваться текстовым редактором Microsoft Word, так как внутри содержится файл docx. Киберпреступники смогли скрыть вирус для систем защиты — открытый документ будет указан как проверенный.

Хакеры в своих атаках используют уязвимость CVE-2017-11882, исправленную в ноябре 2017 года. Специалисты констатировали, что многие пользователи так и не загрузили необходимое обновление.