В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
32 минуты назад

BleepingComputer: хакеры стали чаще запускать вирусы на компьютерах через pdf-файлы

Газета.Ruиещё 4

В интернете стали чаще использовать текстовые документы для взлома компьютеров. Как сообщает издание BleepingComputer, для распространения вирусов используются в том числе pdf-файлы.

Хакеры научились взламывать компьютеры через PDF
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В отчете фирмы по кибербезопасности HP Wolf Security исследователи описали, как хакеры с их помощью научились получать доступ к практически любому компьютеру.

Согласно документу, на электронную почту приходит письмо с сообщением о скорой выплате на имя жертвы. К письму прикреплен pdf-файл. Его открытие на компьютере позволяет хакерам дистанционно запустить вредоносное ПО по ссылке внутри документа.

Отмечается, что попытка открыть pdf через программу Adobe Reader приведет к тому, что пользователю предложат воспользоваться текстовым редактором Microsoft Word, так как внутри содержится файл docx. Киберпреступники смогли скрыть вирус для систем защиты — открытый документ будет указан как проверенный.

Хакеры в своих атаках используют уязвимость CVE-2017-11882, исправленную в ноябре 2017 года. Специалисты констатировали, что многие пользователи так и не загрузили необходимое обновление.

Ранее сообщалось, что США объявили в розыск кардиолога из Венесуэлы, обвинив его в создании опасных вирусов-шифровальщиков.

Наука и техника,Microsoft,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители