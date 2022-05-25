Роскомнадзор предупредил о рисках использования публичных Wi-Fi сетей

В Роскомнадзоре сообщили о том, что личные данные, в том числе платежная информация, личные и рабочие чаты, документы, логины и пароли, могут оказаться под угрозой, если осуществлять их передачу по общедоступной сети Wi-Fi.

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«Подключаясь к общедоступному Wi-Fi, есть риск нарваться на злоумышленника, который будет видеть всю историю посещений. Читать новости с таким подключением безопасно, а вот вводить данные от учетных записей — потенциально подвергать их опасности», — сообщается в публикации Telegram-канала ведомства.

В РКН рекомендуют внимательно проверять название точек доступа. Злоумышленники легко создают сеть с названием, которое похоже на сеть кафе или бизнес-центра, где находится жертва. Разница в две буквы или цифры может обернуться утечкой личных данных в руки мошенникам.

Также нужно отключать функцию автоматического подключения к Wi-Fi.

«Пока вы просто гуляете, ваш телефон автоматически может подключиться к открытой сети, созданной злоумышленниками. При этом есть риск подцепить вирус или передать свои данные третьим лицам», — добавили в Роскомнадзоре.