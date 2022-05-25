В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
10 минут назад

В США перестанут преследовать хакеров, которые не вредят гражданам или государству

Газета.Ru

Власти США пересмотрели свою политику в отношении этичных хакеров, об этом сообщается на официальном сайте Минюста США. Согласно нововведениям, в США отменят наказание для хакеров, которые не вредят гражданам или государству.

В США отменят наказание для "хороших" хакеров
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о белых хакерах. Они за вознаграждение исследуют системы компания на наличие уязвимостей, которые могут использовать злоумышленники для совершения кибератаки.

В документе отмечается, что подобными услугами пользуются крупные корпорации вроде Apple, Valve, Microsoft и другие. В Минюсте США уверены, что новое заявление предоставит этичным хакерам гарантии безопасности с возможностью проведения добросовестных исследований.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о новой хакерской группировке. Группировка носит название RansomHouse. Отмечается, что группировка состоит из разочаровавшихся ИБ-специалистов, которые не удовлетворены размерами выплат за поиск уязвимостей в инфраструктуре компаний.

Они также не берут на себя ответственность за атаки. По их мнению, жертвы сами виноваты в том, что они не обеспечили должную защиту своей инфраструктуре.

Наука и техника,Microsoft,Министерство юстиции США,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители