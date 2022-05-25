В США отменят наказание для "хороших" хакеров

Власти США пересмотрели свою политику в отношении этичных хакеров, об этом сообщается на официальном сайте Минюста США. Согласно нововведениям, в США отменят наказание для хакеров, которые не вредят гражданам или государству.

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Речь идет о белых хакерах. Они за вознаграждение исследуют системы компания на наличие уязвимостей, которые могут использовать злоумышленники для совершения кибератаки.

В документе отмечается, что подобными услугами пользуются крупные корпорации вроде Apple, Valve, Microsoft и другие. В Минюсте США уверены, что новое заявление предоставит этичным хакерам гарантии безопасности с возможностью проведения добросовестных исследований.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о новой хакерской группировке. Группировка носит название RansomHouse. Отмечается, что группировка состоит из разочаровавшихся ИБ-специалистов, которые не удовлетворены размерами выплат за поиск уязвимостей в инфраструктуре компаний.