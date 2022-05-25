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6 минут назад

Canalys: самой продаваемой маркой смартфонов оказалась Samsung

Газета.Ruиещё 1

Аналитики компании Canalys выяснили, что европейцы в основном покупают смартфоны марок Samsung, Apple и Xiaomi – компании заняли 76% рынка. Статистика за первый квартал 2022 года была опубликована на их официальном сайте.

Аналитики назвали самую продаваемую марку телефонов
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Лидером рынка названа Samsung – компания продала 14,6 млн смартфонов. Второе место заняла Apple, продав 8,9 млн гаджетов. Xiaomi попала на третье место, продав 8,2 млн смартфонов. Также в пятерку самых продаваемых марок вошли Realme и Oppo.

Всего за первый квартал 2022 года в Европе было реализовано 41,7 млн смартфонов против 46,4 млн за этот же период прошлого года. По оценкам специалистов, спад обусловлен конфликтом между Россией и Украиной - в этих странах продажи смартфонов упали сильнее всего.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что iPhone 14 Pro, который выйдет осенью 2022 года, получит функцию Android-смартфонов под названием always-on display. Phone 14 Pro будет иметь эту возможность благодаря переменной частоте обновления экрана, которая сможет опускаться до 1 Гц.

В iPhone 13 она ограничивалась в пределах от 10 Гц — этого было недостаточно для обеспечения корректной работы функции always-on display.

Наука и техника,Apple,
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