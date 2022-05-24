В Youtube объяснили, почему видеосервис остался в России

Видеосервис YouTube считает важным обеспечивать россиянам доступ к независимой информации и поэтому намерен продолжать работу в России. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила гендиректор платформы Сьюзан Воджицки. Ее слова приводит ТАСС.
«Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль. Это причина, по которой мы еще работаем в России. Мы считаем, что важно доставлять в РФ независимые новости», — сказала Воджицки.
Она подчеркнула, что в конфликте на Украине сервис может также использоваться в гуманитарных целях. В частности, по словам Воджицки, YouTube может выступить в качестве площадки для дистанционного обучения детей или оказания медицинской помощи в полевых условиях.