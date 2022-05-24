Глава YouTube рассказала, уйдет ли видеосервис из России

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21 минуту назад

YouTube заявил, что не собирается уходить из России из-за конфликта на Украине

ТАСС

Видеосервис YouTube считает важным обеспечивать россиянам доступ к независимой информации и поэтому намерен продолжать работу в России. Об этом заявила во вторник генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Фото: ReutersReuters

"Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль. Это причина, по которой мы еще работаем в России. Мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости", - сказала она, отвечая на вопрос о перспективах компании в России.

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Воджицки также отметила, что YouTube в нынешнем конфликте может использоваться также для гуманитарных целей, например для организации дистанционного обучения детей или оказанию медицинской помощи в полевых условиях.

Наука и техника,Владимир Путин,
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