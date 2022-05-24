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12 минут назад

Рассекречены новые AirPods

Lenta.ru

Apple запустит производство новых наушников во Вьетнаме. Об этом в своем Twitter заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Рассекречены новые AirPods
Фото:  Miguel Angel Avila / Unsplash Miguel Angel Avila / Unsplash

Специалист рассекретил информацию о том, что Apple намерена запустить массовое производство новых наушников до конца второго квартала года. Вместо Китая американская компания начнет производить девайсы во Вьетнаме, что Ко назвал успешным случаем снижения зависимости от региона. Это стало возможным благодаря налаженной цепочке поставок и развитой инфраструктуре.

Судя по сообщению, Apple собирается начать выпуск наушников AirPods Pro второго поколения. Несмотря на слухи об отказе американской компании от разъема Lightning, кейс новой гарнитуры не получит порта USB-C. Вероятнее всего, анонс нового девайса состоится на осенней презентации Apple.

Первое поколение AirPods было представлено в октябре 2019 года. Оригинальные AirPods анонсировали в декабре 2016 года.

В конце мая источники The Wall Street Journal выяснили, что Apple намерена увеличить производство техники за пределами Китая. Причинами называют строгие ограничения, введенные властями Китая на фоне новых вспышек COVID-19, и разногласия между Вашингтоном и Пекином.

Наука и техника,Apple,
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