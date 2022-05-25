Самые большие ракеты в истории человечества

За последние несколько лет космические технологии сделали значительный шаг вперед. Частные корпорации активно продают туристические путевки в полет на околоземной орбите, а правительства ведущих государств мира готовятся отправлять космонавтов на строительство лунных баз. В подборке «Рамблера» — самые тяжелые ракеты-носители за всю историю космической индустрии.

Фото: SpaceX SpaceX

Falcon Heavy

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Производитель: SpaceX (США)

Масса полезной нагрузки: 57-64 т

Стоимость запуска: $90 млн (2018 год)

Статус ракеты: совершает полеты

Сверхтяжелая ракета-носитель от SpaceX Илона Маска была знаковым этапом в реализации космических амбиций предпринимателя. Во-первых, она входит в список крупнейших носителей за всю историю ракетостроения: раньше ее опережали только советские и американские аппараты середины прошлого века. Во-вторых, сейчас она считается еще и одной из самых надежных — в феврале состоялся уже четвертый по счету успешный запуск.

Global

Long March 5DY

Производитель: Китайский исследовательский институт ракетной техники (КНР)

Масса полезной нагрузки: 70 т

Стоимость запуска: —

Статус ракеты: в разработке

5DY принадлежит к семейству ракет Long March, названных в честь Великого похода китайских коммунистов во время гражданской войны. Она также известна под кодовым именем «Ракета 921» — индекс проекта отсылает к дате начала китайской космической программы «Шэньчжоу». Согласно плану, Long March 5DY должна доставить на орбиту Луны пилотируемый космический аппарат и его экипаж. Первый запуск ракеты запланирован на 2026 год.

Wikipedia

Н-1

Производитель: ОКБ-1 (СССР)

Масса полезной нагрузки: 95 т

Стоимость запуска: 3 млрд рублей (1971 год)

Статус ракеты: проект закрыт

Советская сверхтяжелая ракета-носитель должна была помочь СССР перехватить инициативу в космической гонке против США, но все четыре пробных запуска закончились неудачей — каждый раз Н-1 подводила первая ступень. Программу пришлось свернуть, так и не доставив космонавтов на Луну, но подробности о проекте были опубликованы в открытом доступе лишь на заре перестройки.

Wikipedia

SLS

Производитель: NASA (США)

Масса полезной нагрузки: 95 т

Стоимость запуска: $4 млрд (2021 год)

Статус ракеты: в разработке

Space Launch System — двухступенчатая ракета-носитель, созданная на основе технологий знаменитого «Шаттла». Она разрабатывается для запуска пилотируемого космического корабля «Орион», который начинали создавать еще двадцать лет назад в рамках программы «Созвездие». Если беспилотный пуск SLS пройдет без проблем, то ракета станет самым мощным носителем, находящимся в эксплуатации на данный момент.

Wikipedia

«Энергия»

Производитель: НПО «Энергия» (СССР)

Масса полезной нагрузки: 100 т

Стоимость запуска: $764 млн (1985 год)

Статус ракеты: проект закрыт

На момент своего появления «Энергия» считалась одной из мощнейших ракет-носителей в мире: она практически не имела аналогов среди разработок того времени. Более того, проект советских инженеров подразумевал беспилотную доставку грузов на орбиту, что могло стать бесценным подспорьем в деле военизации космоса. Именно по этой причине программу закрыли, когда Михаил Горбачев взял курс на разрядку международных отношений, однако сейчас «Роскосмос» занимается реставрацией старых наработок.

РИА Новости

«Енисей»

Производитель: ракетно-космический центр «Прогресс» (РФ)

Масса полезной нагрузки: 103-130 т

Стоимость запуска: —

Статус ракеты: в разработке

Сверхтяжелый носитель «Енисей» стал первым проектом своего класса, стартовавшим уже после распада СССР. Он должен стать ключевым компонентом второго этапа российской лунной программы, во время которого экипаж космонавтов должен подготовить основу для строительства полноценной базы на поверхности Луны. Первый запуск ракеты намечен на 2028 год.

РИА Новости

Saturn V

Производитель: NASA (США)

Масса полезной нагрузки: 140 т

Стоимость запуска: $1,2 млрд (2019 год)

Статус ракеты: проект отправлен в отставку

Легендарная ракета-носитель, благодаря которой астронавты США высадились на Луну в рамках космической программы «Аполлон». Saturn V по праву считается важнейшей вехой в истории ракетостроения и освоения космоса, но великое этой имя ракеты омрачили две трагические катастрофы, случившиеся на поздних этапах программы. Она ушла на покой спустя несколько десятилетий активной эксплуатации, однако в некоторых аспектах до сих пор держит планку качества: например, однокамерные двигатели Saturn V и по сей день остаются самыми мощными из всех, что когда-либо поднимались в воздух.

Wikipedia

Long March 9

Производитель: Китайский исследовательский институт ракетной техники (КНР)

Масса полезной нагрузки: 140 т

Стоимость запуска: —

Статус ракеты: в разработке

Long March 9 также входит в китайскую космическую программу «Шэньчжоу», но сейчас о ней мало что известно. Проект ракеты-носителя не раз подвергался переработкам, и по состоянию на апрель 2022 года инженеры все еще продолжают модифицировать конструкцию. Ожидается, что пробный запуск Long March 9 состоится где-то в 2029 году, перед возможным стартом пилотируемых лунных миссий.

Reuters

Starship

Производитель: SpaceX (США)

Масса полезной нагрузки: 150 т

Стоимость запуска: менее $10 млн (2022 год)

Статус ракеты: в разработке

Starship должна стать полностью многоразовой сверхтяжелой ракетой, созданной специально для бюджетной доставки различных грузов на орбиту и межпланетных перелетов. Если все пройдет успешно, то новинка заменит носители Falcon 9 и Falcon Heavy, а также сыграет важную роль в лунной программе NASA. Тестовый запуск Starship запланировал на этот год.