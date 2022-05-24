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1 час назад

В Дагестане разработали бурку-аккумулятор для пастухов

Газета.Ru

Дагестанские инженеры Solar Integration представили бурку со встроенными солнечными панелями, которые позволят пастухам оставаться на связи. Современная модель традиционной одежды пастухов Дагестана получила название EcoBurka, сообщает Ruptly.

В Дагестане разработали бурку-аккумулятор для пастухов
Фото: Телеграм-канал «Вокругтехно»Телеграм-канал «Вокругтехно»

Инженеры решили встроить солнечные панели и накопитель энергии в бурку, чтобы решить проблему пастухов с наличием связи в горах, отметил координатор проектного офиса Идрисгаджи Магомедов. Отмечается, что пастухи проводят в горах недели и даже месяцы, из-за чего им попросту не хватает зарядка аккумулятора в телефоне.

EcoBurka накапливает энергию света и благодаря встроенным солнечным панелям мощностью 30 Ватт способна зарядить устройство в горах. Отмечается, что для аккумулятора в национальном плаще предусмотрен специальный внутренний карман.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что большинству пользователей не хватает заряда умных часов.

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