В Дагестане разработали бурку-аккумулятор для пастухов

Инженеры решили встроить солнечные панели и накопитель энергии в бурку, чтобы решить проблему пастухов с наличием связи в горах, отметил координатор проектного офиса Идрисгаджи Магомедов. Отмечается, что пастухи проводят в горах недели и даже месяцы, из-за чего им попросту не хватает зарядка аккумулятора в телефоне.