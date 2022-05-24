Как правильно выбрать холодильник: подробная инструкция

Холодильник — настолько незаменимый предмет быта на любой современной кухне, что многие привыкли воспринимать его как данность. Однако на самом деле подобрать хороший холодильник не так просто, как кажется: сейчас на рынке можно найти огромный ассортимент на любые вкусы, запросы и бюджет. Какой лучше выбрать? Не вопрос — сейчас мы расскажем обо всем, что важно понимать перед покупкой холодильника.
Прежде чем заказывать новенький холодильник, обязательно подумайте, где именно он встанет. Тщательно измерьте длину, ширину и высоту свободного места при помощи рулетки — пространства лучше взять немного с запасом, чтобы дверца холодильника открывалась без препятствий. Также не забудьте проверить, есть ли рядом розетка.
Холодильники можно разделить на три обширные категории: однокамерные, двухкамерные и многокамерные. Из-за сравнительно компактных размеров однокамерные, как правило, либо не имеют морозилки, либо предлагают небольшую полочку. Самыми популярными считаются двухкамерные — они оснащены холодильной и морозильной камерами, которые предлагают разные температуры и работают вне зависимости друг от друга.
Однако двухкамерные холодильники также отличаются между собой по конструкции и максимальной вместительности. Какого-то единственно верного варианта среди них нет: все зависит от ваших потребностей, предпочтений, дизайна помещения и прочих факторов. Вот краткая шпаргалка по разновидностям двухкамерных холодильников.
Многокамерные холодильники могут быть оснащены разным количеством отделений в зависимости от конструкции, так что их сложно распределить по категориям. Хотя все модели подобного типа обычно предлагают специальную фреш-зону: за счет поддержания определенной температуры и влажности там можно подолгу хранить свежие овощи, фрукты и мясо.
Что касается оптимального объема, его можно рассчитать исходя из того, сколько человек проживает в квартире. Возьмите за базовый объем 120 литров и прибавьте еще по 60 за каждого члена семьи, кроме себя. Таким образом, например, семье из двух человек стоит подобрать холодильник на 180 литров, тогда как семье из трех — на 240. Не забывайте о личных кулинарных привычках: скажем, если вы часто запасаетесь замороженными полуфабрикатами, то логично подыскать вместительную морозилку.
На современных холодильниках используется один из двух методов разморозки: капельная система или No Frost. Первый будет знаком любому, кто хоть раз в жизни видел старый советский холодильник — его нужно периодически (хотя бы раз в полгода) размораживать и тщательно чистить от наледи. Процедура хоть и редкая, но крайне нудная и трудоемкая.
Если вам не хочется ей заниматься, то ищите модель No Frost: она нуждается в мойке только раз в год, однако вам не придется возиться целый день. В то же время, из-за особенностей механизма такие морозилки могут подсушивать продукты — их лучше хранить в контейнере.
Другой важный момент — это климатический класс. Некоторые холодильники предназначены для работы только в определенных температурных условиях. Подавляющее большинство покупателей редко обращает внимание на этот нюанс, однако он может сыграть важную роль, когда вам понадобится гарантийный ремонт. Если специалисты сервисного центра выяснят, что холодильник того или иного климатического класса использовался в неподходящих температурах, то гарантия от производителя автоматически пропадет. Ниже — простая памятка, которая поможет вам избежать этой обидной ошибки.
Существует три популярных системы охлаждения: термоэлектрическая, абсорбционная и компрессорная. Первые две практически бесшумны, но взамен потребляют гораздо больше энергии, чем компрессорная. Последняя расходует энергию экономно, но издает шум. Опять же, выбирайте, исходя из личных приоритетов.
Гораздо важнее здесь другой технический аспект — количество компрессоров. Большинство потребительских моделей оснащено всего одним компрессором, который работает на обе камеры сразу. Их нельзя включить или выключить по отдельности, хотя некоторые производители предлагают специальный режим энергосбережения, сохраняющий температуру морозилки. Холодильники на двух компрессорах лишены этого недостатка: на них холодильная и морозильная камеры работают независимо друг от друга.
Наконец, от количества компрессоров также зависит громкость холодильника. Согласно требованиям ГОСТа, она не должна превышать 53 дБ, однако в идеале стоит ориентироваться на 40 дБ — эта планка считается самой комфортной.
Так как холодильники работают круглосуточно и без перерывов, желательно подобрать такой, который не будет потреблять слишком много электричества. Производители отдельно маркируют показатель энергоэффективности латинскими буквами — самыми экономичными считаются категории А, А+ и А+++. Если вы хотите рассчитать фактический расход энергии, то придется изучить техпаспорт холодильника, где указано годовое потребление электричества в киловаттах.
Напоследок остаются менее существенные, но все-таки важные вещи — например, дополнительные функции, которые чаще всего оказываются ключевой причиной высоких наценок. Консультанты розничных магазинов техники любят советовать приятные, но совершенно необязательные мелочи — на них вполне можно сэкономить.
Например, если вы не собираетесь ежедневно готовить алкогольные коктейли, то вам вряд ли понадобится автоматический ледогенератор — то же самое можно сказать и про подачу холодной воды. Фильтр воздуха и антибактериальное покрытие не нужны, если поддерживать элементарную чистоту в холодильной камере. Из ситуативно полезных функций можно отметить режим суперзаморозки (быстро охлаждает напитки), индикатор открытой дверцы и автономное сохранение холода.