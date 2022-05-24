Как правильно выбрать холодильник: подробная инструкция

Холодильник — настолько незаменимый предмет быта на любой современной кухне, что многие привыкли воспринимать его как данность. Однако на самом деле подобрать хороший холодильник не так просто, как кажется: сейчас на рынке можно найти огромный ассортимент на любые вкусы, запросы и бюджет. Какой лучше выбрать? Не вопрос — сейчас мы расскажем обо всем, что важно понимать перед покупкой холодильника.

Фото: ТАСС ТАСС

Замерьте габариты и подумайте над расположением холодильника

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Прежде чем заказывать новенький холодильник, обязательно подумайте, где именно он встанет. Тщательно измерьте длину, ширину и высоту свободного места при помощи рулетки — пространства лучше взять немного с запасом, чтобы дверца холодильника открывалась без препятствий. Также не забудьте проверить, есть ли рядом розетка.

Какой объем и тип компоновки лучше выбрать?

Холодильники можно разделить на три обширные категории: однокамерные, двухкамерные и многокамерные. Из-за сравнительно компактных размеров однокамерные, как правило, либо не имеют морозилки, либо предлагают небольшую полочку. Самыми популярными считаются двухкамерные — они оснащены холодильной и морозильной камерами, которые предлагают разные температуры и работают вне зависимости друг от друга.

Однако двухкамерные холодильники также отличаются между собой по конструкции и максимальной вместительности. Какого-то единственно верного варианта среди них нет: все зависит от ваших потребностей, предпочтений, дизайна помещения и прочих факторов. Вот краткая шпаргалка по разновидностям двухкамерных холодильников.

С верхней морозильной камерой. Средний объем — до 200 литров. Хорошее сочетание цены и качества, однако размеры морозилки, как правило, не слишком впечатляют. Плюс на современной кухне они могут некрасиво выделяться на фоне интерьера из-за архаичного внешнего вида.

Средний объем — до 200 литров. Хорошее сочетание цены и качества, однако размеры морозилки, как правило, не слишком впечатляют. Плюс на современной кухне они могут некрасиво выделяться на фоне интерьера из-за архаичного внешнего вида. С нижней морозильной камерой (иногда их называют «комби»). Средний объем — до 300 литров. Отличаются от аналогов большей морозильной камерой и расположением полок: продукты в таких холодильниках лежат примерно на уровне глаз. Правда, если капитально заполнить отделения морозилки, их будет трудно выдвинуть — от такой нагрузки пластик может легко сломаться.

(иногда их называют «комби»). Средний объем — до 300 литров. Отличаются от аналогов большей морозильной камерой и расположением полок: продукты в таких холодильниках лежат примерно на уровне глаз. Правда, если капитально заполнить отделения морозилки, их будет трудно выдвинуть — от такой нагрузки пластик может легко сломаться. French Door (иногда их называют «французская дверь»). Средний объем — до 600 литров. На таких холодильниках сверху расположена двустворчатая холодильная камера, а снизу — не менее просторная морозилка. Благодаря особенностям конструкции продукты можно сортировать по разным дверцам.

(иногда их называют «французская дверь»). Средний объем — до 600 литров. На таких холодильниках сверху расположена двустворчатая холодильная камера, а снизу — не менее просторная морозилка. Благодаря особенностям конструкции продукты можно сортировать по разным дверцам. Side-by-side (иногда их называют «американская модель»). Средний объем — до 700 литров. Обычно они самые широкие из всех возможных вариантов, поскольку холодильная и морозильная камеры размещены бок о бок — отсюда и англоязычное название. По высоте и глубине side-by-side чаще всего не отличаются от «комби» и холодильников с верхней морозильной камерой. Высокая вместительность за высокую цену, если вам хватит свободного места на кухне.

Многокамерные холодильники могут быть оснащены разным количеством отделений в зависимости от конструкции, так что их сложно распределить по категориям. Хотя все модели подобного типа обычно предлагают специальную фреш-зону: за счет поддержания определенной температуры и влажности там можно подолгу хранить свежие овощи, фрукты и мясо.

Что касается оптимального объема, его можно рассчитать исходя из того, сколько человек проживает в квартире. Возьмите за базовый объем 120 литров и прибавьте еще по 60 за каждого члена семьи, кроме себя. Таким образом, например, семье из двух человек стоит подобрать холодильник на 180 литров, тогда как семье из трех — на 240. Не забывайте о личных кулинарных привычках: скажем, если вы часто запасаетесь замороженными полуфабрикатами, то логично подыскать вместительную морозилку.

Тип разморозки и климатический класс

На современных холодильниках используется один из двух методов разморозки: капельная система или No Frost. Первый будет знаком любому, кто хоть раз в жизни видел старый советский холодильник — его нужно периодически (хотя бы раз в полгода) размораживать и тщательно чистить от наледи. Процедура хоть и редкая, но крайне нудная и трудоемкая.

Если вам не хочется ей заниматься, то ищите модель No Frost: она нуждается в мойке только раз в год, однако вам не придется возиться целый день. В то же время, из-за особенностей механизма такие морозилки могут подсушивать продукты — их лучше хранить в контейнере.

Другой важный момент — это климатический класс. Некоторые холодильники предназначены для работы только в определенных температурных условиях. Подавляющее большинство покупателей редко обращает внимание на этот нюанс, однако он может сыграть важную роль, когда вам понадобится гарантийный ремонт. Если специалисты сервисного центра выяснят, что холодильник того или иного климатического класса использовался в неподходящих температурах, то гарантия от производителя автоматически пропадет. Ниже — простая памятка, которая поможет вам избежать этой обидной ошибки.

Класс N — температуры от +16 °С до +32 °С. Универсальный вариант для отапливаемых помещений, вроде квартир или частных домов, вне зависимости от региона.

Универсальный вариант для отапливаемых помещений, вроде квартир или частных домов, вне зависимости от региона. Класс SN — температуры от +10 °С до +32 °С. Подойдет для подвалов, веранд и других плохо отапливаемых пространств.

Подойдет для подвалов, веранд и других плохо отапливаемых пространств. Класс ST — температуры от +18 °С до +38 °С. Идеальная опция для жаркого климата.

Идеальная опция для жаркого климата. Класс Т — температуры от +18 °С до +43 °С. Специальная категория для экстремально жаркого климата или работы под прямыми солнечными лучами без кондиционера.

Система охлаждения и шум

Существует три популярных системы охлаждения: термоэлектрическая, абсорбционная и компрессорная. Первые две практически бесшумны, но взамен потребляют гораздо больше энергии, чем компрессорная. Последняя расходует энергию экономно, но издает шум. Опять же, выбирайте, исходя из личных приоритетов.

Гораздо важнее здесь другой технический аспект — количество компрессоров. Большинство потребительских моделей оснащено всего одним компрессором, который работает на обе камеры сразу. Их нельзя включить или выключить по отдельности, хотя некоторые производители предлагают специальный режим энергосбережения, сохраняющий температуру морозилки. Холодильники на двух компрессорах лишены этого недостатка: на них холодильная и морозильная камеры работают независимо друг от друга.

Наконец, от количества компрессоров также зависит громкость холодильника. Согласно требованиям ГОСТа, она не должна превышать 53 дБ, однако в идеале стоит ориентироваться на 40 дБ — эта планка считается самой комфортной.

Расход электроэнергии

Так как холодильники работают круглосуточно и без перерывов, желательно подобрать такой, который не будет потреблять слишком много электричества. Производители отдельно маркируют показатель энергоэффективности латинскими буквами — самыми экономичными считаются категории А, А+ и А+++. Если вы хотите рассчитать фактический расход энергии, то придется изучить техпаспорт холодильника, где указано годовое потребление электричества в киловаттах.

Что еще нужно учитывать при покупке холодильника

Напоследок остаются менее существенные, но все-таки важные вещи — например, дополнительные функции, которые чаще всего оказываются ключевой причиной высоких наценок. Консультанты розничных магазинов техники любят советовать приятные, но совершенно необязательные мелочи — на них вполне можно сэкономить.